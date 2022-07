Rocketry de R Madhavan, acclamé par la critique, aura sa première en hindi sur CETTE plate-forme OTT à CETTE date – changement de dernier moment dans l’accord numérique [Exclusive]

La vedette de R. Madhavan, Rocketry, est arrivée en petite quantité au box-office, mais a ensuite créé la surprise, en se développant bien au cours de sa vie, à la fois dans sa hindi et Sud versions, pour se retrouver avec une collection de box-office assez décente à travers Inde. Fusée L’effet Nambi a bénéficié d’un bon bouche-à-oreille et de critiques positives dans tous les domaines, ce qui a finalement plutôt bien fonctionné en sa faveur pour aider à maintenir quelque peu le box-office. La R Madhavan starrer est maintenant à la fin de sa tournée théâtrale et prêt pour son OTT version, et nous avons le scoop de l’intérieur de quand et où Fusée voir sa première numérique.

La version hindi de Rocketry de R Madhavan sortira sur Voot Select

Une source bien placée au sein de l’industrie a révélé en exclusivité à BollywoodLife que la version hindi de Rocketry the Nambi Effect aura sa première numérique sur Voot Select. Notre source a ajouté que le film produit, réalisé, écrit par et mettant en vedette R Madhavan était censé être diffusé sur OTT via Amazon Prime, tout comme ses versions tamoule, télougou et malayalam, mais dans un accord de dernier moment, Voot s’est précipité et a réussi à emballer les droits de diffusion en hindi du biopic sur le célèbre scientifique de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) Nambi Narayanan.

Rocketry the Nambi Effect quand et où regarder sur OTT

La source susmentionnée nous a en outre informés que Rocketry, vedette de R. Madhavan, devrait non seulement voir sa première OTT en hindi sur Voot Select, mais devrait également commencer à diffuser dans une semaine. Donc, tous ceux qui ont raté le film dans les salles ou attendent de le revoir, mais en hindi (comme mentionné ci-dessus, les versions sud fonctionnent déjà sur Amazon), vous n’aurez pas besoin d’attendre plus longtemps car Rocketry devrait tomber sur Voot dans les 4-5 prochains jours.