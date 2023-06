Rocketmen, ravers et soulagement du soleil: dimanche à Glastonbury – essai photo

Je dernier jour à Glastonbury a vu un certain soulagement du temps chaud, alors qu’une brise fraîche soufflait dans le ciel du Somerset et qu’il y avait même la moindre goutte de pluie. Sur tout le site, l’excitation montait pour les grandes machines à sous de Cat Stevens, Blondie et – bien sûr – Elton John.

Interprètes à Carhenge. Photographie: Jonny Weeks / The Guardian

Carhenge a été l’un des ajouts les plus accrocheurs au festival de cette année, et Jonny Weeks du Guardian a rencontré des artistes de performance alors qu’il était là dimanche matin.

Sophie Ellis-Bextor joue la scène Pyramide. Photographie : Guy Bell/Shutterstock

En début d’après-midi, Sophie Ellis-Bextor a illuminé la scène Pyramid avec un justaucorps doré vibrant et une performance mettant en vedette une foule de ses favoris disco de cuisine.

Crédits du diaporama : Jonny Weeks, David Levene, Jill Mead

Graeme Healey, 46 ans, de Middlesbrough est un grand fan d’Elton John depuis son enfance. Photographie: Jill Mead / The Guardian

Rich Pelley se déguise en Elton John au-dessus de la Park Stage. Photographie : David Levene/The Guardian

Il était impossible de s’éloigner de l’Elton-ness de la journée. Les fans à travers le site du festival étaient habillés en Rocket Man dans plusieurs de ses tenues emblématiques. Rich Pelley a également participé à l’acte pour le Guardian, passant une grande partie du festival en tant qu’Elton.

Lil Nas X sur la scène Pyramide Photographie: Jonny Weeks / The Guardian

Lil Nas X a apporté de loin le spectacle le plus ridicule et le plus épique de l’année sur la scène Pyramide, avec des serpents géants, des minotaures et un invité de Jack Harlow.

Kate Hudson, au centre, regarde Lil Nas X jouer. Photographie : Scott Garfitt/Invision/AP

Becky Hill s’extasie sur la scène Other. Photographie : Joseph Okpako/WireImage

Dans un décor sur le thème de la rave sur une scène recouverte de visages souriants, Becky Hill a joué une sélection de pierres de touche de la maison classique aux côtés de ses propres pétards pop.

Candi Staton se produit sur la scène de West Holts. Photographie : James Veysey/Shutterstock

Candi Staton était de bonne humeur alors qu’elle montait sur scène à West Holts pour le coucher du soleil. La reine du disco a servi un rappel poignant de la préciosité de la vie, soulignant sa guérison d’un cancer avant de conclure avec son tube qui affirme la vie, You Got the Love.

Caroline Polachek sur la scène des Woodsies Photographie : Shirlaine Forrest/Redferns

La chanteuse alt-pop américaine Caroline Polachek a apporté ses prouesses vocales typiquement époustouflantes à Glastonbury pour une deuxième année consécutive.

Trois générations de Barrington, un village local du Somerset. Ils viennent au festival depuis 20 ans. Photographie: Jill Mead / The Guardian

Et puis ce fut l’heure d’Elton John pour la tête d’affiche Pyramide du dimanche soir, le moment incontournable du week-end. Et en effet, tout le monde a essayé de le voir, avec la scène Pyramid pleine à craquer. Un feu d’artifice a donné le ton au début du set…

Elton John sur la scène Pyramide. Photographie: Jonny Weeks / The Guardian

Tout était tueur sans remplissage alors que John parcourait chacun de ses plus grands succès, rejoint par une succession d’invités spéciaux – les artistes montantes Rina Sawayama, Stephen Sanchez et Jacob Lusk du groupe Gabriels – et augmentait la puissance des étoiles avec un duo aux côtés Brandon Flowers, leader de Killers.

Elton John joue avec Rina Sawayama. Photographie: Jonny Weeks / The Guardian

Il y a eu beaucoup de moments vraiment poignants, notamment lorsque John a rendu hommage à « mon ami » George Michael, à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de l’artiste décédé.

Le final du spectacle d’Elton John sur la scène de la Pyramide Photographie: Jonny Weeks / The Guardian

Elton a clôturé, comme prévu, avec un Rocket Man entraînant alors que des feux d’artifice explosaient autour de lui. « Je ne t’oublierai jamais – tu es dans ma tête, mon cœur et mon âme », a-t-il déclaré à un public ravi de Pyramid.