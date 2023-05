Rocket Raccoon des Gardiens du Galaxy 3 rend les droits des animaux urgents

Je suis au premier rang du cinéma Alamo Drafthouse à Brooklyn, à mi-chemin de mes M&Ms cacahuètes et d’une projection en matinée de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3et je pleure sur un raton laveur cybernétique génétiquement modifié avec la voix de Bradley Cooper.

Je ne suis généralement pas quelqu’un qui verse des larmes sur les films, ou les animaux, ou les animaux dans les films. Le vieux Yeller est abattu ? Non, passez le pop-corn. Lire la fin de La toile de Charlotte à mon fils pour la neuvième fois? Gros problème – les araignées ne vivent que si longtemps, et honnêtement, elles me donnent la chair de poule. Mais la vue de Rocket Raccoon – un personnage fictif dans un univers extrêmement fictif qui est entièrement composé de pixels générés par ordinateur – étant expérimenté et abusé par un scientifique sans cœur ? Cela, apparemment, déverrouille quelque chose en moi.

Une histoire: Les Gardiens de la Galaxie était un groupe Marvel de la liste Z qui, en 2014, le cinéaste James Gunn s’est en quelque sorte transformé en magie au box-office. Il y a le gars smarmy qui avait l’habitude d’être dans Parcs et loisirs; le bleu; la dame verte qui a une épée; l’autre bleu; l’arbre; la fille aux insectes (?); et Rocket Raccoon. A travers les deux premiers Gardiens films, Cooper’s Rocket était principalement un soulagement comique pour une équipe qui était déjà à 100% un soulagement comique de grade A. C’était un raton laveur – mais ne l’appelez pas comme ça – mais il pouvait parler. Il aimait tirer – à la fois des armes à feu et des insultes dégonflantes visant généralement l’insupportable Star-Lord de Chris Pratt. Il était plutôt méchant. Et c’était à propos de ça.

À quel point le personnage de Rocket a-t-il été initialement peu pensé? Ses créateurs de bandes dessinées l’ont apparemment nommé d’après la chanson «Rocky Raccoon» des Beatles, c’est-à-dire l’une de ces pistes oubliables sur le Album blanc que vous sautez pour accéder à « While My Guitar Gently Weeps ».

Dans Gardiens Vol. 3, cependant, Gunn prend la décision inattendue de centrer le film sur Rocket et son origine étonnamment tragique. (Les spoilers suivent, mais honnêtement, si vous n’avez pas vu ces films, aucun mot que je suis sur le point d’écrire n’aura de sens.) Il était, en fait, un raton laveur, emmené avec d’innombrables autres animaux par un scientifique extraterrestre avec le nom darwinien le Haut Évolutionnaire. Rocket a été expérimenté; il est devenu hyper-intelligent ; il s’est échappé du High Evolutionary une fois qu’il est devenu clair que lui et tous les autres sujets de test sur les animaux allaient être abattus et jetés. Au début de Gardiens Vol. 3Rocket est mortellement blessé et ses amis doivent retrouver le Haut Évolutionnaire pour le sauver, alors même que le scientifique lui-même veut désespérément que Rocket – son expérience de prix – revienne.

Est-ce que tout cela a du sens? Pas vraiment – ​​rappelez-vous, il s’agit d’une franchise qui implique un raton laveur qui parle et un arbre sensible avec un vocabulaire de trois mots, un où le dernier méchant était une planète vivante jouée par Kurt Russell. Mais d’une manière ou d’une autre, ce film de bande dessinée ridicule est aussi l’une des explorations les plus touchantes du bien-être animal que j’ai jamais vues, un travail que l’ONG People for the Ethical Treatment of Animals a qualifié de « chef-d’œuvre des droits des animaux ».

Des chiffres pas des noms

Il est sûr de dire que Gardiens‘ High Evolutionary, joué avec une joie sadique par Chukwudi Iwuji, n’a pas de comité d’examen institutionnel. Dans des flashbacks, nous voyons les produits de son expérimentation et de son épissage incessants, et apprenons les noms qu’ils se donnent : un morse suturé à un énorme fauteuil roulant (Teefs) ; une loutre greffée sur des bras robotiques (Lylla) ; un lapin avec des bras d’araignée mécaniques (Plancher). Il ne les désigne pas par des noms mais par des numéros. La fusée est 89P13.

Contrairement aux anciens super-vilains de Marvel, le High Evolutionary n’essaie pas de conquérir le monde (comme Ultron l’était), le multivers (Kang le Conquérant), ou de promulguer une suite particulièrement sanglante à La bombe démographique (ce serait Thanos). Comme il le dit à un moment donné : « Ma mission sacrée est de créer une société parfaite. » Comment précisément il a l’intention de créer une société parfaite en cyborgant impitoyablement la population du zoo de San Diego n’est pas vraiment expliqué.

Mais cela n’a pas d’importance. Le fait est que, quelle que soit la douleur que le High Evolutionary inflige – et il y en a beaucoup, à tel point que le film devrait être accompagné d’un avertissement ASPCA – quel que soit le nombre de corps qu’il accumule en cours de route, cela en vaut la peine. Sa cause est si grande, et ses victimes totalement impuissantes signifient si peu, que cela n’a pas d’importance. Alors que le High Evolutionary crache sur Rocket dans l’apogée du film : « Tu penses que tu as une certaine valeur en toi-même sans moi ? Non! Vous êtes une abomination ! Rien de plus qu’un pas sur mon chemin !

C’est un truc de bande dessinée, même si Iwuji le rend terrifiant sur le moment. Mais est-ce que nous, les êtres humains, prenons vraiment mieux soin du sentiment, des êtres souffrants avec lesquels nous partageons la planète ? Les quelque 80 milliards d’animaux terrestres que nous élevons et abattons chaque année dans des conditions souvent horribles, pour nous nourrir ? Les centaines d’espèces connues que nous avons forcées à l’extinction au cours du siècle dernier, alors que nous les chassons, les commercialisons ou simplement prenons leur place ? Les millions d’animaux soumis à des tests de produits et à des expérimentations scientifiques chaque année ?

Nous ne sommes pas des super-vilains. Heureusement, très peu d’entre nous prendraient le plaisir évident que le personnage d’Iwuji prend à torturer un autre être vivant. Nous avons des lois pour protéger les espèces menacées, des réglementations sur le bien-être des animaux, des comités d’éthique pour régir les études scientifiques impliquant des animaux. Nous sommes éclairés – un peu, au moins.

Mais la plupart d’entre nous considèrent encore les animaux non pas comme des êtres séparés de nous-mêmes, avec une vraie valeur en soi, mais comme des instruments de nous-mêmes. Nous pouvons compter sur eux pour la compagnie en tant qu’animaux de compagnie (assez chargés en eux-mêmes), les apprécier comme ornements à apprécier dans les zoos ou dans la nature, et oui, les utiliser comme sujets de test ou comme nourriture à consommer. Leur valeur, ou leur absence, est largement définie en termes de relation avec les êtres humains. Ce sont des étapes sur notre chemin.

Moralité de la vivisection

Il n’est pas tout à fait juste de comparer Elon Musk au High Evolutionary. Le PDG de la technologie n’a pas, à ma connaissance, créé secrètement son propre îlot de bestiaire à la Doctor Moreau dans une arrière-boutique Tesla. Mais l’une des nombreuses entreprises qu’il a fondées – la startup d’interface cerveau-ordinateur Neuralink – a été accusée d’échecs éthiques fondamentaux dans la recherche biologique qui souligne à quel point nous considérons peu le sort et la valeur des animaux utilisés en science.

En décembre, Reuters a annoncé que Neuralink, qui travaillait au développement d’implants cérébraux capables de connecter l’esprit humain à des ordinateurs, faisait l’objet d’une enquête de l’inspecteur général du département américain de l’Agriculture pour des violations potentielles de la loi sur la protection des animaux. Les dénonciateurs ont déclaré à Reuters que Neuralink avait tué environ 1 500 animaux après des expériences depuis 2018, dont plus de 280 moutons, porcs et singes. Le Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), un groupe qui fait campagne pour l’expérimentation animale, a obtenu des enregistrements d’expériences antérieures de Neuralink sur des animaux et a découvert que les nausées d’un singe rhésus étaient « si graves que l’animal a vomi et avait des plaies ouvertes dans son œsophage avant elle a finalement été tuée », comme Ryan Merkley, directeur du plaidoyer de la recherche du PCRM, l’a dit à mon collègue de Vox, Kenny Torrella.

Le nombre de décès d’animaux ne se démarque pas nécessairement pour une entreprise comme Neuralink – la Humane Society estime que 50 millions d’animaux sont utilisés chaque année dans des tests et des expériences. Mais les employés actuels et anciens ont déclaré à Reuters que « le nombre de décès d’animaux est plus élevé que nécessaire pour des raisons liées aux demandes de Musk d’accélérer la recherche ». (Dans les e-mails obtenus par Reuters, Musk a poussé ses employés à accélérer leur travail, écrivant aux employés dans des messages disant : « Nous pourrions activer [paralyzed] les gens à utiliser leurs mains et à marcher à nouveau dans la vie quotidienne » et que « En général, nous n’avançons tout simplement pas assez vite. Ça me rend dingue ! ») L’emploi du temps chargé, a écrit un employé dans un message à ses collègues, entraînait des « travaux de piratage » qui augmentaient les risques pour les sujets de tests sur les animaux, nécessitant la répétition de certains travaux, entraînant des décès inutiles.

Musk, bien sûr, n’est connu ni pour sa patience ni pour son manque d’ambition. Chez Tesla, Musk a régulièrement poussé les ouvriers d’usine au bord du gouffre dans le but d’accélérer la production de ses voitures électriques, tandis que chez Twitter, il a dit aux employés de travailler « de longues heures à haute intensité » ou de partir. Neuralink, semble-t-il, semble à peu près le même. La différence est que les objectifs de Neuralink sont plus élevés – Musk a parlé de ses interfaces cérébrales pour éventuellement guérir la cécité, la paralysie, etc. Et ses méthodes, du moins pour les nombreux animaux qui n’avaient pas le choix d’être sacrifiés aux recherches de Neuralink, semblent être inférieures. Dans la poursuite d’un plus grand bien, ils ne comptent pas vraiment. Et bien que les prétendus péchés de Neuralink puissent faire la une des journaux en raison de l’identité de son propriétaire, ils ne sont pas les seuls.

Une maman de Bambi pour les temps modernes

Les scènes de Rocket en cours d’expérimentation dans Gardiens Vol. 3 sont étonnamment graphiques. Mais au départ, ces scènes semblent avoir un but. Rocket, qui devient plus intelligent à chaque tour, pense qu’il aide le Haut Évolutionnaire dans son objectif de créer une société pacifique et parfaite. Rocket pense que lui et ses amis pourront rejoindre leur créateur dans ce monde meilleur, s’envoler de leurs cellules vers ce que Rocket appelle « le ciel éternel et magnifique ».

Dans un dernier flash-back violent, cependant, il est désabusé de cette notion. Pour le Haut Évolutionnaire, Rocket, Teefs, Floor et Lylla ne sont pas des êtres vivants mais des biens de l’entreprise, des expériences sur les étapes de la perfection à éliminer une fois l’expérience terminée. Et ils le sont, chacun d’eux abattu brutalement devant un Rocket horrifié, qui est le seul à s’échapper. Gardiens Vol. 3 est un film – comme la plupart des autres films Marvel – où la violence est prise à la légère, où d’innombrables figurants sans nom sont époustouflés sans préavis et où des protagonistes surpuissants rebondissent après un traumatisme avec une boutade. Mais dans cette scène, celle qui pourrait signifier pour les jeunes téléspectateurs d’aujourd’hui ce que la mère de Bambi a été abattue signifiait pour leurs grands-parents, persiste dans l’esprit. Les corps peuvent être générés par ordinateur, mais leur douleur et leur horreur semblent réelles, précisément parce qu’ils sont si totalement impuissants, à la merci d’une intelligence impitoyable qui ne se soucie pas d’eux au-delà de leur utilité, qui est à sa fin.

Écrivant dans le Ringer, Daniel Chin a fait une observation intelligente : après trois films, il s’avère que c’est Rocket, et non le frère-héros de Pratt, Peter Quill, qui est le véritable protagoniste de la Gardiens série. Rocket, a déclaré Gunn à USA Today, a été « créé par quelqu’un qui ne se souciait pas du tout de lui, n’avait aucun de ses propres intérêts en tête ». C’est l’histoire d’un être qui a commencé comme l’outil de quelqu’un, pour ensuite récupérer sa personnalité, au sens le plus large, avec l’aide d’une famille de substitution qui l’a vu pour ce qu’il était. Le film ne se termine pas seulement par le sauvetage de Rocket, mais par l’émancipation de tous les sujets de test du High Evolutionary : de nombreux enfants blonds mignons, de très grosses limaces et une cage de bébés ratons laveurs, libérés par Rocket lui-même. C’est un acte final et joyeux de libération animale, au dernier endroit auquel vous pourriez vous attendre.