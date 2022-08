Rocket Mortgage Classic: Tony Finau sécurise les titres consécutifs du PGA Tour avec une victoire en cinq coups | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action du quatrième jour de la Rocket Mortgage Classic du Detroit Golf Club

Le meilleur de l’action du quatrième jour de la Rocket Mortgage Classic du Detroit Golf Club

Tony Finau a remporté un deuxième titre du PGA Tour en autant de départs en remportant une victoire en cinq temps au Rocket Mortgage Classic à Detroit.

Le joueur de 32 ans a mélangé six birdies avec un seul bogey en route vers un cinq moins de 67 ans au Detroit Golf Club, le voyant terminer la semaine sur 26 sous et devenir le premier joueur depuis Brendon Todd en 2019 à remporter des événements du PGA Tour. sur des semaines successives.

Finau a terminé cinq devant Patrick Cantlay, Cameron Young et son co-leader du jour au lendemain Taylor Pendrith, qui a affiché un 72 au tour final, avec l’Allemand Stephan Jaeger à la cinquième place.

Patrick Cantlay – le joueur le mieux classé en action – a terminé à égalité à trois pour la deuxième place

“L’un de mes objectifs serait d’être un multiple vainqueur sur le Tour cette saison – pouvoir accomplir cela est incroyable”, a déclaré Finau, qui passe à la septième place du classement de la FedExCup avec la victoire. “Un autre objectif est de gagner la FedExCup et je me suis mis en position pour le faire.

“Scottie (Scheffler) va être extrêmement difficile à attraper. Sam Burns, ces gars ont eu des saisons incroyables. Je pense que Cameron Smith est là-haut. Ces gars seront difficiles à attraper, mais la façon dont les points fonctionnent dans la FedExCup, vous êtes capable de gravir les échelons, de gravir cette échelle assez rapidement. Au moins, je me suis donné une chance de le faire.

Tour de golf PGA en direct Vivre de

Finau a profité des par-cinq sur les neuf premiers, réalisant des birdies au quatrième et au septième, avant de suivre un par-save de 12 pieds au neuvième en roulant dans un 20 pieds pour décrocher un tir au suivant.

Un bogey à trois putts à longue portée au 11e a été annulé par Finau trouant de 30 pieds au suivant, l’Américain réalisant ensuite des birdies à deux putts aux 14e et 17e pour compléter une victoire convaincante.

Rondes cardées Finau de 64, 66, 65 et 67

Cantlay a grimpé au classement le dernier jour avec quatre birdies dans les cinq premiers trous l’aidant à un deuxième 66 consécutif, malgré un bogey le dernier ayant fait un brillant aigle au 14e par cinq.

Young a également terminé à 21 sous après que quatre birdies dans les six derniers trous l’ont aidé à obtenir un 68 au tour final, tandis que Pendrith a perdu son avance du jour au lendemain avec un bogey au deuxième trou et s’est retiré de la course au neuf de retour.

L’Anglais Matt Wallace est entré dans le top 125 du classement de la FedExCup avec une place dans le top 10 avant le championnat Wyndham de cette semaine – le dernier événement de la saison régulière et la dernière chance de se qualifier pour les éliminatoires de la FedExCup.