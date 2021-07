Rocket Mortgage Classic : Tom Lewis en tête, Bryson DeChambeau s’effondre | Actualités golfiques

Tom Lewis est à égalité en tête à mi-parcours

Tom Lewis entamera le week-end de la Rocket Mortgage Classic avec une part de l’avance alors que le champion en titre Bryson DeChambeau a raté la coupe à mi-chemin à Detroit.

Lewis occupe la tête du classement des 36 trous pour la première fois de sa carrière sur le PGA Tour après avoir égalé les trois-moins de 69 ans de Joaquin Niemann pour égaliser le Chilien à 10 sous le par, un coup d’avance sur un pack de poursuite qui comprend le populaire américain Max Homa.

Mais une semaine mouvementée pour DeChambeau s’est terminée vendredi alors que les rondes de 72 et 71 l’ont vu rater la coupe de deux coups, tandis que ses collègues champions de l’US Open Webb Simpson et Gary Woodland se sont également inclinés.

Lewis recherchait un élan positif pour le John Deere Classic de la semaine prochaine, qui représente sa dernière chance de se qualifier pour le 149e Open au Royal St George’s, où il a pris la tête du premier tour en tant qu’amateur la dernière fois que le championnat a été organisé en Sandwich il y a 10 ans.

Et il est bien placé pour se rendre au TPC Deere Run après une victoire après un deuxième tour prudent à Détroit, avec trois birdies et 15 pars dans une solide performance qui a consolidé son premier 65, et il était particulièrement ravi de percer un neuf. -foot putt au dernier pour rester sans bogey pour le tournoi.

Lewis partage la tête avec Joaquin Niemann

« C’était énorme », a déclaré l’Anglais. « Je disais à mon cadet, John, ce serait bien de monter et descendre et d’aller sans bogey pendant deux tours. C’est toujours agréable de faire ça. Je suis juste heureux, même si j’ai raté ce putt, d’être dans la position où je vais commencer le week-end. Je suis vraiment satisfait de la façon dont j’ai joué. «

Lewis a admis qu’il avait des sentiments mitigés sur ses chances pour le week-end, se déclarant « confiant et nerveux », et il sait que garder son jeu ensemble samedi sera crucial.

« Je vais faire des erreurs ce week-end, je le sais, et c’est juste une question de putts au bon moment pour faire des pars importants et évidemment faire autant de birdies que possible », a-t-il ajouté. « Je vais donc essayer de m’amuser autant que possible quoi qu’il arrive ce week-end.

« Je pense que le tour le plus difficile pour moi sera demain. Si je peux sortir et tirer sous le par, quoi qu’il arrive, je serai vraiment content de ça. Certains jours, je me sens vraiment assez détendu la plupart du temps quand je J’ai occupé ces postes. Demain sera la clé pour moi.

Niemann a également gardé un bogey hors de sa carte au cours des 36 premiers trous alors qu’il poursuit son deuxième titre du PGA Tour, tandis que Homa et Russell Knox ont fait d’énormes progrès dans le classement avec 65 secondes le deuxième jour.

L’Écossais Knox était un sur après quatre trous et fixait une coupe manquée, mais il a joué le reste de son tour en sept sous la normale et a insisté sur le fait que les conditions venteuses faisaient ressortir le meilleur de son jeu.

Bryson DeChambeau a raté la coupe par deux tirs

« J’ai besoin du vent, je pense, pour faire ressortir la créativité dans mon jeu », a-t-il déclaré. « Il y avait du vent, mais j’avais le contrôle de mon ballon aujourd’hui, ce qui m’a manqué, je suppose, peut-être au cours de la saison.

« C’était donc vraiment agréable et réconfortant aujourd’hui d’avoir le contrôle et heureusement, j’ai pu capitaliser et tirer un bon score. »

Knox n’est qu’à deux points de la tête à mi-parcours, tandis que l’Irlandais Seamus Power est à trois points après un 71 et Danny Willett a récupéré d’un mauvais neuf avant avec trois birdies sur la course vers l’intérieur pour arriver à six sous le par.

Mais DeChambeau, qui s’est séparé du caddy de longue date Tim Tucker à la veille du tournoi, n’a pas pu garder les erreurs à distance et a compensé quatre birdies avec trois bogeys dans une défense terne de son titre.