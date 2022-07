Rocket Mortgage Classic: Taylor Pendrith détient une avance d’un coup sur Tony Finau | Nouvelles du golf

Taylor Pendrith a livré un sept moins de 65 ans lors de son deuxième tour

Le Canadien Taylor Pendrith a réussi un birdie sur les quatre premiers trous vendredi pour offrir un score de moins de 65 ans et prendre une avance d’un coup sur Tony Finau au Rocket Mortgage Classic à Detroit.

Pendrith et Finau avaient mené le peloton après le premier tour, après avoir produit des tours de 64 qui n’étaient qu’à un coup d’égaler le record du parcours.

Au deuxième tour, les 65 de Pendrith ont juste éclipsé les 66 de Finau pour s’assurer que le Canadien détenait une mince avance à la mi-course.

L’Anglais Matt Wallace, qui venait d’être assis à deux coups derrière Pendrith et Finau après le premier tour, n’a pas été en mesure de reproduire sa forme et a plutôt tiré 71 lors de son deuxième tour.

Lee Hodges a ajouté un deuxième 66 consécutif à sa carte pour s’asseoir à 12 sous et conserver la troisième place après deux tours. Les Américains Cameron Young (63), Russell Henley (65) et Stewart Cink (66) ont terminé ensemble à 10 sous à égalité au quatrième rang.

Pendrith est classé n ° 237 au classement mondial officiel de golf et cherche sa première victoire sur le circuit. Il dispute également son troisième tournoi depuis une pause de quatre mois causée par une côte fracturée.

Il a marqué huit birdies, dont un tap-in de deux pieds à la seconde après une approche précise, tout en ne faisant qu’un seul bogey.

Originaire de l’Ontario voisin, Pendrith avait l’impression que jouer à Détroit était un match à domicile.

« C’est près de chez moi… beaucoup d’acclamations « Go Canada » là-bas, les gens chantaient l’hymne national, donc c’est plutôt cool », a déclaré Pendrith. “Je me sens très bien accueilli ici et j’adore le terrain de golf, alors j’attends le week-end avec impatience.”

Tony Finau a remporté le 3M Open par trois coups avec un quatre moins de 67 ans le dernier jour, ce qui lui a valu sa troisième victoire sur le PGA Tour.

Finau a remporté l’étape du PGA Tour de la semaine dernière, le 3M Open, et a maintenu l’élan à Detroit. Son 66 sans bogey comportait six oiselets, cinq venant sur le neuf de retour pour se hisser au deuxième rang.

“J’ai travaillé extrêmement dur sur mon jeu toute l’année et je pense que je ne fais que porter le fruit du travail que j’ai eu tout au long de cette saison et ça se concrétise pour moi tard dans la saison”, a déclaré Finau.

Hodges a joué avec Pendrith pour les deux premiers tours et, en fait, a égalé Pendrith birdie pour birdie au cours des quatre premiers trous vendredi. Le 66 de Hodges l’a gardé à distance de frappe pour le week-end.

Le 63 de Young a été le tour le plus bas du tournoi jusqu’à présent. À partir du neuf de retour, il a eu une secousse précoce en sortant du 13e fairway pour un aigle deux.

“Nous avions 136 (verges) et j’ai dit que j’allais le frapper sur environ quatre pas de long et quelques pas à gauche”, a déclaré Young. “Donc, je l’ai raté de peu et il s’est avéré qu’il a volé directement dans le trou.”

Young, qui s’est classé deuxième à l’Open Championship plus tôt ce mois-ci, a ajouté sept oiselets vendredi sans bogey.

Patrick Cantlay, le joueur le mieux classé sur le terrain, a tiré un 65 pour se retrouver à égalité au septième rang à neuf sous avec Scott Stallings (65), Sahith Theegala (67), l’Australien Adam Scott (66), l’Allemand Stephan Jaeger ( 68) et Si Woo Kim de Corée du Sud (68).

Gary Woodland, Harris English, Kevin Kisner et Rickie Fowler sont ceux qui n’ont pas atteint la ligne de coupe des trois sous.