Rocket Mortgage Classic: Taylor Moore et Taylor Pendrith partagent la tête devant Rickie Fowler | Nouvelles du golf

Faits saillants de la deuxième ronde du tournoi Rocket Mortgage Classic à Detroit, Michigan

Taylor Moore et Taylor Pendrith ont partagé la tête de la Rocket Mortgage Classic à 13 sous vendredi, dans l’espoir de retenir un vétéran essayant de mettre fin à une sécheresse de victoires et un jeune pro prometteur visant sa première victoire sur le PGA Tour.

Pendrith a tiré un 64 de huit sous la normale au Detroit Golf Club, un record du tournoi. Moore, qui a commencé la journée à égalité avec le qualifié de lundi Peter Kuest, avait un 67 pour égaler Pendrith à 13-moins de 131.

Rickie Fowler (65 ans) et l’ancien amateur de premier plan Ludvig Aberg (67 ans) ont été un tir en arrière après deux solides rounds consécutifs. Fowler a sauté dans la course, contribuant pour l’aigle de 27 pieds au 17e par cinq. Fowler s’est offert une chance de remporter sa première victoire depuis 2019 à l’US Open il y a deux semaines avec une ouverture de 62 avant de clôturer avec un 75 pour plonger dans une cinquième place.

Aberg, qui a joué à Texas Tech, a terminé la saison numéro un du classement PGA Tour University. Le Suédois est devenu le premier joueur à passer directement du collège à l’adhésion au PGA Tour sans passer par Q-school ni gagner suffisamment d’argent ou de points grâce aux exemptions des sponsors. Il en est à sa troisième épreuve en tant que professionnel après s’être classé 25e à l’Omnium canadien et 24e la semaine dernière au Championnat des voyageurs.

Collin Morikawa (67), Justin Lower (65), Aaron Rai (68), Adam Schenk (68) étaient à 11 sous, à deux coups des leaders.

Rickie Fowler est à la recherche de sa première victoire en tournée depuis 2019

Moore a remporté le championnat Valspar en mars lorsqu’il a survécu à Jordan Spieth pour son premier titre sur le PGA Tour. Il a raté la coupe lors de ses trois tournois précédents après avoir terminé à égalité au 72e rang au championnat PGA.

Vendredi, il a ouvert avec un bridie et a eu un coussin temporaire avec cinq birdies dans une séquence de six trous à mi-parcours de sa ronde.

Pendrith, un gros frappeur du Canada, a réduit l’écart avec cinq oiselets sur son premier neuf et trois autres sur son neuf de retour dans une ronde sans bogey. Il a terminé septième à égalité cette année dans le AT&T Pebble Beach Pro-Am pour son meilleur résultat en carrière.

Kuest, classé 789e au monde, a eu un bogey tôt et tard dans sa ronde pour terminer avec un 70 qui lui a fait perdre trois coups.

Jouant pour la troisième fois en tant que qualificatif cette saison, son troisième coup de départ est parti à gauche. Confronté à une décision risque-récompense due à des branches d’arbres basses entre lui et le green, il a joué la sécurité et a frappé un coup à sa droite et sur le fairway. Après une approche précise mis en place un putt de quatre pieds, il a lâché pour bogey.