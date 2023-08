Rocket Lab (RKLB) Rapport sur les résultats du deuxième trimestre

Rocket Lab a annoncé mardi des résultats du deuxième trimestre qui ont largement répondu aux attentes de Wall Street, et la société a déclaré avoir ajouté des contrats pour 10 lancements supplémentaires en 2023 et 2024.

« Le deuxième trimestre a vu de solides performances dans les activités de lancement et de systèmes spatiaux de Rocket Lab avec trois succès Electron [rocket] lancements, plus de 17 engins spatiaux comprenant des composants de satellites Rocket Lab déployés en orbite et plusieurs nouveaux contrats de lancement signés avec des clients nouveaux et anciens », a déclaré le fondateur et PDG de Rocket Lab, Peter Beck, dans un communiqué.

La société a enregistré une perte nette de 45,9 millions de dollars, soit 10 cents par action, contre une perte de 9 cents par action attendue, selon les analystes interrogés par Refinitiv. C’était plus large que la perte de 8 cents par action au même trimestre un an plus tôt.

Les revenus ont augmenté de 12 % d’une année sur l’autre au deuxième trimestre pour atteindre 62 millions de dollars, contre 61,8 millions de dollars attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

L’activité de lancement de Rocket Lab a enregistré un chiffre d’affaires de 22,5 millions de dollars au deuxième trimestre, tandis que son unité de systèmes spatiaux a rapporté 39,6 millions de dollars. Son carnet de commandes a augmenté par rapport au trimestre précédent, passant de 40,1 millions de dollars à 534,3 millions de dollars.

Lors de l’appel de la société avec les investisseurs, le directeur financier de Rocket Lab, Adam Spice, a déclaré que l’activité des systèmes spatiaux avait « un petit problème de timing avec … [recognizing] revenus sur certains programmes du côté des fabricants de satellites. »

« Nous prévoyons de rattraper une grande partie de ce terrain au quatrième quart », a déclaré Spice.

L’action Rocket Lab a augmenté d’environ 3 % dans les échanges après les heures normales de bureau par rapport à sa clôture à 6,66 $ par action. L’action est l’action spatiale pure-play la plus performante en 2023, en hausse de 77 % depuis le début de l’année.

Pour le troisième trimestre, Rocket Lab s’attend à ce que les revenus atteignent entre 73 et 77 millions de dollars.

La société a déclaré avoir franchi « des étapes importantes » dans le développement de sa prochaine fusée Neutron. Ces développements comprenaient l’achèvement d’un réservoir de deuxième étage pour la fusée, ainsi que la finition de la construction d’un stand pour effectuer des tests de réservoir cryogénique – clé pour vérifier la conception de la fusée avant un premier lancement. Rocket Lab prévoit également de commencer la construction du site de lancement de Neutron en Virginie au troisième trimestre.

Beck a déclaré à CNBC après le rapport que les récents changements apportés à la conception de Neutron provenaient en partie de clients poussant à utiliser davantage les capacités de la fusée à chaque lancement.

« Nous avons vu des clients demander de moins en moins de lancements, même si l’économie est la même, et effectuer des atterrissages en aval et utiliser la pleine « portée » du véhicule », a déclaré Beck. « La voie la plus rapide pour rendre le véhicule entièrement commercial est en fait de l’atterrir sur une barge. »

Un élément clé des progrès de Rocket Lab vers le premier lancement de Neutron est le développement de sa gamme de moteurs de fusée Archimedes. Beck a déclaré à CNBC qu’Archimède propose de « nouvelles technologies de fabrication » que Rocket Lab « n’a pas vraiment divulguées en détail ». Ils « permettent un coût par moteur bien inférieur » et « se déroulent bien », a-t-il déclaré.

« Nous allons tout rassembler ici pour la fin de l’année pour un gros test moteur », a déclaré Beck.