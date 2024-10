Rocket Lab peut-il venir à la rescousse de la NASA avec un nouveau plan de retour d’échantillons sur Mars ?

Le programme en difficulté de retour d’échantillons de Mars de la NASA pourrait avoir une nouvelle bouée de sauvetage, sous la forme d’une proposition de la société spatiale privée Rocket Lab pour aider à sauver la mission.

Quand le Persévérance vagabond atterri sur Mars en 2021 le plan était d’enchaîner avec une mission au début des années 2030 qui récupérerait les conteneurs contenant des échantillons de saleté, de roches et d’atmosphère martienne collectés par le rover, et les amènerait à Terre pour une étude détaillée. L’espoir est que les échantillons pourront renseigner les chercheurs sur les conditions qui règnent sur Mars il y a des milliards d’années, et peut-être si la planète a déjà abrité la vie.

Cependant, alors que Perseverance se promène joyeusement à la surface de Mars collecte d’échantillons Depuis et autour d’un ancien delta de rivière dans le cratère Jezero, les projets de la NASA pour une mission de retour d’échantillons, en collaboration avec l’Agence spatiale européenne, se sont heurtés à quelques obstacles.

Considéré comme ayant eu « des attentes irréalistes en matière de budget et de calendrier dès le début », par un Comité d’examen indépendant les coûts des plans de retour d’échantillons de Mars de la NASA sont passés de 7 milliards de dollars à 11 milliards de dollars ce qui serait plus que le Télescope spatial James Webb qui lui-même a largement dépassé le budget. Les coupes budgétaires de la NASA ayant pour conséquence de ramener le calendrier du début des années 2030 à 2040, une situation que la communauté scientifique planétaire et la NASA considérer comme inacceptable la NASA a commencé à chercher une nouvelle solution.

Ainsi, en avril, l’agence a demandé de l’aide, sollicitant des idées auprès de toute personne susceptible de disposer d’un moyen plus rapide, plus efficace et moins coûteux de récupérer ces précieux échantillons. La NASA a fini par attribuer des contrats à 10 propositions finançant des études de 90 jours sur leurs conceptions – et maintenant, Rocket Lab, basé en Californie, a été sélectionné pour aller plus loin dans sa proposition.

Le plan initial de retour d’échantillons de la NASA était très ambitieux et impliquait trois engins spatiaux distincts. Premièrement, un atterrisseur atterrirait à moins de 60 mètres de Perseverance dans le cratère Jezero. L’atterrisseur déploierait deux hélicoptères, de conception similaire à celle de la NASA. Hélicoptère Ingenuity Mars qui survolerait le rover, extrairait les échantillons et les ramènerait à l’atterrisseur. L’atterrisseur utiliserait ensuite un bras robotique pour charger les cartouches d’échantillons dans le Mars Ascent Vehicle, une fusée à deux étages qui volerait vers Mars avec l’atterrisseur. Une fois chargée, la fusée serait catapultée à 4,5 m au-dessus de l’atterrisseur avant d’allumer son moteur afin de ne pas endommager l’atterrisseur. Le véhicule d’ascension rencontrerait ensuite un troisième vaisseau spatial, un orbiteur de retour, s’amarrant à lui afin qu’il puisse être ramené sur Terre.

Alors que le Agence spatiale européenne l’orbiteur de retour est sur la bonne voie la complexité du plan d’atterrisseur, d’hélicoptère et de véhicule d’ascension de la NASA a eu raison de l’agence spatiale. Mais Rocket Lab a l’opportunité d’aider potentiellement à sauver la mission, après avoir obtenu un contrat de la NASA pour développer sa proposition visant à simplifier l’architecture de la mission et à accélérer le délai dans lequel les échantillons peuvent être récupérés.

« Récupérer des échantillons sur Mars est l’un des projets les plus ambitieux et les plus importants sur le plan scientifique dans lequel l’humanité ait jamais entrepris », a déclaré Peter Beck, fondateur et PDG de Rocket Lab, dans un communiqué. déclaration .

Rocket Lab reste discret sur la nature exacte de sa proposition jusqu’à ce que l’étude de conception soit terminée – rien ne garantit que la NASA décidera réellement de la poursuivre – mais la société a un certain pedigree dans les missions interplanétaires. Le prochain de la NASA ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) pour étudier comment le vent solaire interagit avec le champ magnétique résiduel de Mars et atmosphère comprend un vaisseau spatial jumeau construit par Rocket Lab. Pendant ce temps, Rocket Lab a également fourni le vaisseau spatial Cubesat pour le compte de la NASA. PIERRE DE CHAMP (Cislunar Autonomous Position System Technology Operations and Navigation Experiment) pour tester la stabilité de l’orbite autour du lune que l’agence a proposé Passerelle lunaire la station spatiale habitera. Cependant, la mission de retour d’échantillons martiens serait de loin le projet le plus complexe jamais tenté par l’entreprise.

Néanmoins, Beck est confiant dans la capacité de son entreprise à résoudre ce problème pour la NASA. « Rocket Lab a mis en œuvre méthodiquement une stratégie de science planétaire rentable ces dernières années, ce qui nous rend particulièrement bien placés pour fournir un retour rapide et peu coûteux d’échantillons martiens », a-t-il déclaré. « Nous sommes impatients de rassembler nos capacités éprouvées pour fournir une solution de mission convaincante et innovante qui mettra plus tôt les roches martiennes entre les mains des scientifiques. »