Rocket Companies bondit alors que le prêteur hypothécaire annonce son expansion dans le solaire

La signalisation pour Rocket Mortgage de Quicken Loans est affichée sur un ordinateur portable dans une photographie arrangée prise dans le quartier de Brooklyn à New York, aux États-Unis, le jeudi 6 août 2020.

Les actions de Rocket Companies ont bondi de 8% lundi après que le prêteur hypothécaire a annoncé une expansion inhabituelle dans l’industrie solaire.

La société basée à Détroit a déclaré que la nouvelle offre serait testée à partir du quatrième trimestre, avec des plans pour mettre le service à la disposition du public au début de 2022.

La société, qui est le plus grand prêteur hypothécaire aux États-Unis par le biais de sa division Rocket Mortgage, utilisera une approche axée sur la technologie qui, selon elle, consistera simplement à installer un système solaire sur le toit.

« Nous avons la technologie et l’expertise pour offrir la meilleure expérience possible aux propriétaires qui veulent passer au vert », a déclaré Jay Farner, vice-président et PDG de Rocket Companies, dans un communiqué. « Il s’agit d’une synergie parfaite entre nos entreprises alors que nous développons une solution numérique pour garantir que les Américains peuvent recevoir des panneaux solaires avec la même certitude à laquelle ils s’attendent lorsqu’ils travaillent avec nos plates-formes Rocket. »

L’annonce intervient au milieu d’un boom du solaire résidentiel. Au cours des dernières années, un nombre record de clients se sont tournés vers l’énergie solaire, mais aux États-Unis, moins de 5 % des maisons éligibles ont actuellement des panneaux de toit. Une étude récente de la Solar Energy Industries Association et du cabinet de conseil en énergie Wood Mackenzie prévoit que le marché solaire quadruplera d’ici 2030.

Rocket Companies a déclaré qu’une équipe dédiée connue sous le nom de Rocket Cloud Force conseillera les clients potentiels, les connectera à l’application de financement numérique de l’entreprise, puis facilitera l’installation solaire.

Au cours de l’après-midi, l’action s’est retirée de son sommet de la séance et à 15 h 15, Wall Street était en hausse de 5%.

« En tant que premier pas de Rocket Companies dans l’énergie verte, Rocket Mortgage… lance immédiatement un nouveau refinancement à taux et à terme donnant aux propriétaires la possibilité de consolider n’importe quel prêt de panneau solaire avec leur hypothèque pour un taux d’intérêt bas », a déclaré la société. dans un rapport.