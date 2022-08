RockerByeBoutique ouvre à Ladd – Shaw Local

RockerByeBoutique a récemment ouvert ses portes au 101 N. Main Ave. à Ladd et a célébré avec une coupe de ruban dirigée par la Chambre de commerce de la région de la vallée de l’Illinois.

Il appartient à Amber Schwingle Zrust.

RockerByeBaby est la marque pour bébés faite à la main de Zrust, spécialisée dans les couvertures, chapeaux et autres articles pour bébés. Tissu et motifs RockerByeDestash est la marque de tissus personnalisés et de patrons de couture numériques de Zrust. RockerByeBirths est son service de doula et son entreprise de photographie de naissance. RockerByeRentals est un bien locatif à LaMoille, The Cookie Cottage.

Et la nouvelle boutique ? C’est RockerByeBoutique. Le magasin présente un peu de toutes les entreprises de Zrust et d’autres articles réunis dans un guichet unique. Les heures d’ouverture du magasin sont de midi à 18 h du mercredi au samedi et de midi à 16 h le dimanche.