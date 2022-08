Rock River Classics masculin et féminin raccourci à un jour en fonction de la météo – Shaw Local

Avec de fortes pluies et des orages qui ont traversé la région dimanche matin, le deuxième jour des tournois de golf masculin et féminin de la Rock River Classic 2022 a été emporté.

Les hommes se sont affrontés à Deer Valley samedi à Deer Grove, et les leaders à mi-parcours ont été désignés vainqueurs.

Jarred Hippen a été médaillé avec un 69, tandis que Josh Eggleston a été le meilleur contre Bogey à +11. Le Sunset Golf Club de Mt. Morris a tiré un +40 en équipe pour vaincre Emerald Hill de Sterling (+30) pour le titre par équipe dans l’épreuve raccourcie.

Joe Mills a remporté le premier vol avec un score de +10, tandis que Trevor Sisson a remporté le deuxième vol avec un +9. Scott Miner a été le vainqueur du troisième vol avec un +7, et Brian Weidman a terminé premier du quatrième vol avec +8. Jason Welker a remporté le cinquième vol à +4, Cary Bennett a dominé le sixième vol avec un +6, John Miller a terminé premier du septième vol à +5 et Rick Taylor a dominé le huitième vol à +3.

Le tournoi féminin a été organisé par Shady Oaks à Amboy, et il a également décerné des victoires aux leaders de chaque vol après le premier jour.

Bella Heintzelman, jouant pour Rock River, a été médaillée avec un 78 et a terminé +13 contre bogey, tandis que Patty Head de PrairieView a également terminé à +13 pour remporter les honneurs Best Against Bogey.

Dans la course par équipe, Prophet Hills (Prophetstown) a remporté le titre avec un +31, tandis que PrairieView (Byron) et Sunset (Mt. Morris) ont terminé deuxièmes à égalité avec +25. Rock River (Rock Falls) a terminé quatrième avec +13, Shady Oaks cinquième avec +11, Mendota sixième avec +1 et Deer Valley septième avec -10.

Ali Scheidecker de Sunset avait un +11 pour remporter le premier vol contre la deuxième Meredith Adams de Deer Valley (+10), tandis que Shelley Felske de Prophet Hills a également terminé à +10. Ava Hackman de Sunset a remporté le deuxième vol avec +10, et Cathy Verhulst de Prophet Hills a pris la deuxième place avec +7.

Kris Welker de Shady Oaks a remporté le troisième vol à +7, un point devant la deuxième Jessica Janes de Sunset (+6). Sandi Ivey de Rock River a terminé première du quatrième vol avec un +6, et Patty Ohlendorf de Shady Oaks a terminé deuxième avec +3.

Le titre de Fifth Flight est allé à Kris Zschiesche de Prophet Hills avec +8, et Trina Kotulek de PrairieView a terminé deuxième avec +4. Margie Sommers de Prophet Hills a pris le sixième vol à +5, tandis que Colleen Miller de Sunset a terminé deuxième à +3.

Sharon Dexter de PrairieView a remporté le septième vol avec +7, tandis que Stef Page de Sunset a pris la deuxième place avec -4. Sonia Calhoun-Gilroy de Sunset a été nommée vainqueur du huitième vol après avoir égalisé avec Corri Kelly de Prophet Hills à -5.