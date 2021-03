Gibraltar, le petit territoire britannique sur la côte sud de l’Espagne, a été durement touché par la pandémie de coronavirus cet hiver – mais il est maintenant devenu l’un des endroits les plus ouverts d’Europe.

Avec sa population densément peuplée et ses mouvements fréquents de personnes à travers la frontière espagnole, le COVID-19 a infecté 4000 de ses 33000 habitants, tuant 93.

La population petite mais compacte qui a rendu le coronavirus si dangereux là-bas a également contribué au déploiement de sa campagne de vaccination, le gouvernement s’attendant à avoir vacciné tous les résidents de plus de 16 ans d’ici la fin de ce mois.

Le succès de sa campagne de vaccination est en grande partie dû aux expéditions de jabs Pfizer-BioNTech du Royaume-Uni.

Cela a signifié un assouplissement récent des restrictions – et pourrait être un aperçu de ce que le Royaume-Uni espère voir lorsqu’un pourcentage suffisamment élevé de ses 66 millions d’habitants aura été vacciné.

«Le fait que nous soyons sortis pendant la soirée semblait tellement surréaliste.

Les citoyens de Gibraltar peuvent désormais prendre des repas à l’extérieur – avec de l’alcool – avec plus d’amis. Un couvre-feu va de minuit à 5 heures du matin, mais pourrait être entièrement levé le 25 mars si les chiffres restent faibles.

«J’ai immédiatement réservé une table pour le dîner aux Piccadilly Gardens», a déclaré le fonctionnaire Jared Negron à Euronews.

«Je suis évidemment allé dîner avec ma bulle sociale. La nourriture, l’atmosphère et le fait que nous soyons sortis pendant la soirée semblaient tellement surréalistes. «

Il dit qu’il espère un «bon été et sans COVID» là-bas, avec beaucoup de touristes vaccinés pour stimuler l’économie.

Actuellement, les citoyens ou résidents de Gibraltar peuvent entrer, ainsi que ceux qui ont une preuve de travail dans la région – mais il y a des contrôles de santé stricts, en particulier pour ceux qui ont été dans un pays à risque, qui sont tenus de mettre en quarantaine.

Tout cela pourrait toutefois changer prochainement, car le territoire attend avec impatience le retour du tourisme, une industrie clé.

Avec quelques restrictions qui restent actuellement en place, l’artiste Makedonda Shutova attend avec impatience qu’une autre soit levée: « La mesure supplémentaire que je voudrais franchir est d’arrêter de porter un masque. Les beaux visages et sourires des gens me manquent. La plupart des masques ne sont que le tissu avec des filtres là-bas et je ne pense pas qu’ils aient aucun effet, surtout par temps chaud. «

Un autre fonctionnaire, Stuart Greene, a déclaré à Euronews qu’il était sorti avec sa famille pour prendre un repas, puis avait fait ses courses en ville.

«À part le fait de porter des masques pour faire du shopping en ville, c’était comme si nous étions presque revenus à la normale», dit-il.

‘Liberté d’opération’

Mais la lutte de Gibraltar pour retrouver la normalité ne fait que commencer. Il est toujours confronté aux nombreux défis de la réouverture dans un monde globalisé avec un accès inégal aux vaccins et de nouvelles variantes virales émergentes.

La ministre de la Santé, Samantha Sacramento, a travaillé sur des plans d’urgence, notamment en complétant les vaccinations avec un rappel.

« Se faire vacciner n’est absolument pas une carte blanche pour se comporter ensuite sans aucune restriction. Mais ensuite, nous devons aussi redevenir un peu plus humains, pouvoir respirer de l’air frais », a déclaré le ministre dans un bureau au sommet de l’hôpital local. .

« C’est » l’Opération Liberté « , mais avec prudence », a-t-elle ajouté.

Trouver cet équilibre peut être délicat pour un territoire lié à la fois à l’Espagne et au Royaume-Uni. En tant que territoire britannique, Gibraltar a reçu cinq envois de vaccins en provenance de Londres, principalement le jab Pfizer-BioNTech. Une poignée d’injections d’AstraZeneca ont également été réservées aux personnes potentiellement vulnérables aux réactions allergiques sévères.

L’expansion des vols limités de Gibraltar avec le Royaume-Uni, qui déploie également des vaccinations à grande vitesse, pourrait en théorie se faire en imposant des tests et des quarantaines à l’entrée. Mais la variante du virus contagieux découverte pour la première fois en Grande-Bretagne a été une source de préoccupation.

En Espagne, les restrictions ont apprivoisé une poussée de coronavirus de fin d’année qui a mis à rude épreuve les hôpitaux publics. Mais, comme une grande partie de l’Union européenne, l’Espagne est aux prises avec un déploiement lent du vaccin qui espère vacciner 33 millions d’habitants, soit 70% de sa population.

La plupart des Gibraltariens sont impatients de voyager. Avec une superficie de seulement 6,7 kilomètres carrés – un territoire à peine plus grand que le Vatican et Monaco, dominé en grande partie par la présence imposante de son célèbre rocher – Gibraltar peut parfois se sentir claustrophobe.

« Cela fait maintenant quelques mois que je suis sur le Rocher, sans avoir marché sur l’Espagne. C’est une grande partie de notre vie, traverser la frontière, visiter de nouvelles villes chaque week-end. C’est ce que j’attends le plus », A déclaré Christian Segovia, un ingénieur de 24 ans qui travaille dans une compagnie maritime.

Avec plus de 15 000 personnes entièrement vaccinées et 11 000 autres en attente de leur deuxième dose, des personnes dans la vingtaine sont maintenant appelées pour leurs premiers vaccins. Les non-Gibraltariens qui viennent travailler dans les soins de santé ou d’autres emplois de première ligne sont déjà vaccinés, et les autorités tentent maintenant de vacciner tous les travailleurs transfrontaliers restants.

Vanesa Olivero fait la navette tous les jours, traversant à pied la piste d’atterrissage de l’aéroport qui sépare Gibraltar de La Línea de la Concepción en Espagne. Quelque 15 000 travailleurs faisaient le même voyage avant la pandémie, mais les chiffres sont plus bas maintenant parce que le tourisme reste fermé.

La femme de 40 ans, qui vend du tabac et des spiritueux dans l’une des nombreuses boutiques hors taxes de Gibraltar, dit qu’elle a hâte de se faire vacciner parce que faire face aux clients la met en danger. Elle souffre d’asthme, a deux filles et des parents plus âgés dont elle doit s’occuper.

«Dites-moi simplement où et quand et je présenterai mes deux bras», a plaisanté Olivero. «Je veux que tout cela soit fini, revenir à la normalité, pouvoir faire un câlin, donner un bisou, aller boire un verre avec des amis.»

Football avec des fans

Gibraltar a délivré des cartes de vaccination aux personnes qui reçoivent leur deuxième injection. Il développe également une application stockant les données sur les vaccins et les résultats des tests que les autorités souhaitent relier à d’autres plates-formes ailleurs pour relancer les voyages internationaux. Les critiques, cependant, disent que ces passeports sont discriminatoires à l’égard de ceux qui ne peuvent pas accéder aux vaccins, en particulier dans les pays les plus pauvres.

Gino Jiménez, président de l’Association de restauration de Gibraltar, a des doutes mais accueille favorablement l’application si cela permet de ramener les touristes étrangers. Son restaurant, un lieu de prédilection local pour le petit-déjeuner et le déjeuner, suit les consignes de santé pour attirer ceux qui «testent encore les eaux pour voir s’il est sécuritaire de sortir».

«Nous sommes une communauté très proche et très sociable. Et il n’y a rien de tel que de s’asseoir autour de la table pour prendre un café et discuter », a déclaré Jiménez, qui fait pression sur le gouvernement pour vacciner rapidement les quelque 2 000 employés des restaurants et des pubs, pour la plupart espagnols.

Les serveurs portent deux masques, les tables sont réservées pour un maximum de six personnes et il n’y a pas de vente d’alcool l’après-midi.

Après avoir rouvert les écoles, repoussé le couvre-feu nocturne de 22 heures à minuit et levé le port obligatoire du masque dans les zones à faible densité et non commerciales, la prochaine grande chose que The Rock attend avec impatience est le match de football de Gibraltar contre le Pays-Bas le 30 mars. La qualification pour la Coupe du monde sera un test pour la reprise des événements de masse, permettant une capacité de 50% du stade et exigeant des supporters qu’ils prouvent leur immunité.

En attendant, les Gibraltariens profitent de leur nouvelle normalité. Au Chatham Counterguard, un bastion défensif du 18e siècle maintenant transformé en une bande de pubs et de restaurants, une douzaine de coéquipiers de l’équipe de hockey des Collegians Gibraltar célèbrent autour de pintes leur première séance d’entraînement depuis novembre.

« C’est ce qu’est la normalité … pour pouvoir prendre une bière avec son propre peuple », a déclaré Adrian Hernandez, 51 ans. « Dieu, est-ce que j’ai manqué ça! »

