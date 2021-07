Rock Legend Memorabilia des Beatles et Van Halen aux enchères « Un siècle de musique »

Des souvenirs d’événements musicaux emblématiques du XXe siècle et d’actes tels que le Woodstock Festival, les Beatles, Van Halen et Lynyrd Skynyrd sont à gagner lors d’une vente aux enchères en ligne la semaine prochaine. Parmi les objets surprenants, citons le saxophone de l’ancien président américain Bill Clinton et les portes de l’hôtel Chelsea de New York où ont vécu Bob Dylan, Jimi Hendrix et Jerry Garcia.

On y trouve également la clarinette de Benny Goodman et une guitare utilisée par le regretté Eddie Van Halen qui a donné son nom et son son à son groupe de rock.

« C’était un original fait à la main et il devrait donc certainement rapporter un montant à six chiffres, on pourrait penser », a déclaré Arlan Ettinger, président de Guernsey’s Auction.

Des photos et diapositives originales du concert de Woodstock de 1969 prises sur scène par le photographe officiel Barry Levine sont en vente, ainsi que l’appareil photo Leica qu’il a utilisé pour enregistrer l’événement.

D’autres articles incluent des œuvres originales de John Lennon et des guitares appartenant à Eric Clapton et Paul McCartney.

Le produit des guitares autrefois détenues par Jason Becker servira à couvrir les frais médicaux de la bataille du musicien contre la SLA. La vente aux enchères « Un siècle de musique » se déroulera en ligne du 14 au 15 juillet.

Plus tôt en juin, plus de 1 200 articles de souvenirs cinématographiques et télévisuels ont été mis sous le marteau en juin au Prop Store en Californie. Matt Truex, directeur marketing du Prop Store, a déclaré que la vente aux enchères était la plus importante qu’ils aient jamais organisée. L’un des articles les plus populaires de la vente aux enchères était l’original Indiana Jones, le chapeau fedora Harrison Ford de « Indiana Jones and the Temple of Doom », le deuxième film. Il était évalué entre 250 000 $ et 350 000 $ », a déclaré Truex à Reuters.

Parallèlement à cela, la baguette et les lunettes de Harry Potter, portées par Daniel Radcliffe lors de la production de « Harry Potter et les reliques de la mort », étaient également à gagner car c’était la première fois que les archives de Warner Brothers publiaient ces objets à mettre mis aux enchères.

