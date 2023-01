Rock Island Alleman ne jouera pas au football universitaire en 2023 – Shaw Local

Le lycée Alleman n’alignera pas d’équipe de football universitaire pour la saison 2023, ont annoncé mercredi les responsables de l’école. L’histoire a été rapportée pour la première fois par Jackson Stone du Moline Dispatch.

Les Pionniers avaient une fiche de 1-8 la saison dernière et de 0-9 en 2021, et ont diplômé 10 seniors de leur liste de 30 joueurs. L’entraîneur-chef Fritz Dieudonné a déclaré à Stone que les administrateurs de l’école avaient pris la décision afin de protéger la santé et la sécurité des joueurs.

Alleman a été contraint de déclarer forfait pour son match contre Moline la saison dernière en raison de blessures.

Les Pionniers étaient les finalistes de la classe 4A en 2010 et 2012, mais les problèmes d’inscription ont nui aux programmes sportifs ces dernières années. Le programme de softball n’a pas aligné d’équipe universitaire le printemps dernier.

Alleman prévoit de jouer un calendrier JV en 2023 et de revenir au jeu universitaire en 2024, mais les responsables de l’école ont déclaré à Stone qu’il “réévaluera la décision au printemps prochain”.