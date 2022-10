Rock Falls se prépare pour North Boone “ lourd ” – Shaw Local

ROCK FALLS – Après avoir perdu 63-0 contre le champion d’État en titre de classe 3A Byron la semaine dernière, Rock Falls prend son record de 0-6 sur la route de Poplar Grove pour un match de la semaine 7 de la Big Northern Conference avec 1-5 North Boone.

Ces dernières années ont favorisé les Vikings dans la série BNC, puisqu’ils ont gagné 31-22 en 2021, 35-0 en 2020 et 48-13 en 2019. Avec un certain nombre de nouveaux partants pour les Rockets cette année, le résultat de le match de 2022 pourrait être très différent, selon l’évolution de la marge de chiffre d’affaires et qui gagne à la ligne de mêlée.

Pour se donner une chance de gagner cette semaine, les Rockets devront respecter le jeu de passes de North Boone et verrouiller ses menaces de périmètre. Ils devront également respecter la capacité de course du quart-arrière Chandler Alderman.

«North Boone fait un très bon travail en dirigeant son attaque de propagation. Ils lanceront très bien le football. Ils ont également un quart-arrière très physique qui peut courir sur le terrain », a déclaré l’entraîneur de Rock Falls, Kevin Parker. «Ils ont de gros joueurs partout sur le terrain et ils aiment étendre le terrain. Et c’est là qu’ils réussissent, c’est quand ils étirent le terrain et placent leurs athlètes dans ces trous.

Le plaqueur offensif de deuxième année Hunter Gale sait que le secondaire et les secondeurs seront testés cette semaine. Avec la réputation de North Boone en tant qu’équipe chargée de passes, les Rockets ont déjà une idée de ce à quoi s’attendre d’un point de vue défensif. Au fil de la semaine, ils en apprendront davantage grâce à l’étude du film.

“En gros, tout ce que je sais, c’est qu’ils passent beaucoup. Nous savons tous que. Ils sont fondamentalement juste une équipe de passes lourdes », a déclaré Gale mardi. «Leurs receveurs larges sont plutôt bons. Je n’ai pas vraiment regardé trop de films sur eux jusqu’à présent, mais dans la semaine, je vais commencer à regarder plus de films sur eux et en savoir plus sur eux.

Austin Castaneda de Rock Falls cherchera des verges le 23 septembre contre Genoa-Kingston.

(Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

En identifiant les clés de la victoire cette semaine, Gale a identifié quelques groupes de positions qui devront s’intensifier.

« Certainement notre ligne offensive. Nous devons intensifier et nous devons commencer à repousser l’autre ligne, et juste essayer d’obtenir des verges courantes. Le jeu de passes pourrait également être la clé pour nous cette semaine, si nous pouvons faire avancer les choses, car ces dernières semaines, notre course n’a pas été la meilleure », a-t-il déclaré. «Les porteurs de ballon ont pu mieux frapper les trous qu’ils ne l’ont été, doivent courir un peu plus fort. Et puis nos arrières défensifs et nos secondeurs doivent tous les deux intensifier et jouer très bien cette semaine si nous voulons gagner.

Parker pense que les Rockets auront une chance de gagner s’ils contrôlent simplement ce qu’ils peuvent contrôler.

« Ça a toujours été la même chose avec moi. Nous devons contrôler ce que nous pouvons. Nous devons sortir prêts à jouer et avoir de gros efforts de la part de nos enfants », a-t-il déclaré. «Nous avons parfois lutté avec cela. Parfois, nous devons sortir de notre propre chemin et jouer comme nous sommes censés le faire au lieu de nous soucier de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Nous devons être capables de sortir et de jouer dur, tout simplement.