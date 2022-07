Rock Falls Rotary aide à la collecte de fournitures scolaires et attribue des bourses d’études – Shaw Local

Le président du Rotary de Rock Falls, Jeff Gray, et le président des bourses d’études, Keith Zoeller, remettent des bourses d’études aux diplômées de l’école secondaire de Rock Falls, Zoie Howard et Cara Goff. Howard fréquentera l’Université de Rockford avec une majeure en sciences politiques et Goff fréquentera l’Université du Nebraska avec une majeure en sciences infirmières. (Photo fournie avec l’aimable autorisation de Rock Falls Rotary)