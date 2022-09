Rock Falls remporte la couronne sur invitation à domicile – Shaw Local

ROCK FALLS – Alors que les tournois de volley-ball de début de saison donnent aux équipes une leçon rapide sur la résolution des problèmes, les Rock Falls Rockets ont tiré le meilleur parti de leurs corrections samedi lors de leur invitation à domicile au Tabor Gymnasium.

Les Rockets ont dominé la table en poule, ont battu Bureau Valley en demi-finale et ont battu Newman 25-21, 25-12 lors du match de championnat.

Rock Falls (8-1) est allé 5-0 ce jour-là, après avoir remporté tous les sets sauf un sur 11 – une défaite 20-14 au premier set contre Riverdale lors de son deuxième match en poule. Après ce revers initial, les Rockets n’ont jamais traîné au milieu du set lors de leurs trois derniers matchs.

“Nous avons fait beaucoup de belles choses aujourd’hui”, a déclaré l’entraîneure des Rockets, Sheila Pillars. «Notre dépassement était vraiment bon aujourd’hui. Ma défense a été très bonne aujourd’hui. Nous devons juste travailler à être cohérents d’un ensemble à l’autre. Nous avons des problèmes mentaux, puis nous revenons. Nous pouvons comprendre ces problèmes et continuer à y travailler; c’est pourquoi j’aime ce tournoi tôt parce que nous prenons de l’avance sur le jeu et essayons de résoudre ces problèmes.

Joey Brumbly de Dixon martèle un tir contre Amboy le samedi 3 septembre 2022 lors du Rock Falls Volleyball Invitational. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Newman (8-2) est également entré dans le championnat après avoir remporté tous les sets sauf un – une défaite au premier set contre Bureau Valley lors de son troisième match de poule. Les Comets et les Rockets ont eu peu de mal à envoyer leurs adversaires en demi-finale avant d’atteindre le match pour le titre – celui qui a vu les Comets commencer à tirer plus de ratés qu’ils ne le souhaitaient au début du premier set.

Les Rockets ont été repérés avec une avance de 7-1 après cinq erreurs commises par Comet pour commencer le match, et l’avance a atteint les deux chiffres à 13-3 après des victoires consécutives sur la broche gauche de Claire Bickett.

Newman a récupéré pour arriver à moins de trois à 18-15 après un cross-kill de Molly Olson depuis la broche droite, et était en baisse de six à 23-17 avant que les Comets ne fassent une charge tardive. Ellie Rude a bloqué un pic de Bickett pour le porter à 23-18, et des erreurs de frappe consécutives de Rocket ont ramené l’écart à trois à 23-20 avant un temps mort de Rocket.

Après que Bickett ait été appelée pour une violation de portance pour réduire l’écart à 23-21, elle a abattu son septième kill du set pour le n ° 24, et une autre erreur de frappe des Comets a mis fin au premier set.

“Nous nous sommes améliorés collectivement tout au long de la journée”, a déclaré Bickett. “Nous avons fait beaucoup d’erreurs plus tôt dans la journée et nous nous sommes retirés dans le reste des matchs, et en ce qui concerne le championnat, nous nous sommes vraiment concentrés et avons fait le travail quand nous en avions besoin.”

Les éliminations consécutives de Nicolette Udell et Emily Lego ont donné une avance de 2-0 aux Rockets dans le deuxième set, et la première avance a de nouveau augmenté à 7-1. Cette fois-ci, les Comets ont eu une réponse plus immédiate et ont effectué une course de 6-2 – mise en évidence par une paire de victimes de Jess Johns et un bloc de Kennedy Rowzee – pour en faire 9-7 Rockets.

“Ces deux tronçons au début, nous avons creusé un trop grand trou pour en sortir”, a déclaré Johns. “Nous avons commencé à le ramasser vers la fin et avons commencé à jouer beaucoup mieux, mais quand nous sommes arrivés à ce point, c’était tout simplement trop tard.”

Le Bureau Valley Storm s’est classé troisième du tournoi de volley-ball Rock Falls Invitational de samedi.

À partir de là, les Rockets ont bien tiré tandis que les Comets ont tiré des ratés pour les 13 points suivants pour mettre le match hors de portée.

Les Comets ont eu une course où ils ont commis six erreurs de frappe dans une séquence de sept services – l’autre point de Rocket sur un kill d’Udell – pour donner à Rock Falls une avance de 16-7. Bickett a ensuite décroché des as consécutifs avant qu’un autre kill d’Udell ne pousse l’avance à 19-7. La grosse chaîne s’est terminée après le troisième as de Bickett de sa course de service qui a porté le score à 22-7.

Bickett et Udell ont tous deux terminé avec sept attaques décisives pour les Rockets, et Lego a ajouté trois autres attaques décisives. Johns a mené les Comets avec huit victoires. La prochaine fois que les deux équipes pourraient se rencontrer à nouveau, ce serait le 15 octobre lors de l’Eastland Invitational.

“Nous avons connu un démarrage lent lors du premier match, mais je suis fière des filles pour avoir travaillé, gardé la tête haute et continué à revenir et à en faire un bon match pour ce premier match”, a déclaré l’entraîneur de Newman, Debbi Kelly. . “Ce deuxième match, ça a été un peu difficile à la fin, mais les filles doivent surmonter l’adversité, et c’est quelque chose sur quoi nous allons travailler. C’est une jeune équipe, et c’est encore tôt dans la saison, et ce sont les choses que nous allons apprendre et retenir d’un grand tournoi pour nous.

Rock Falls a battu Morrison en deux sets, Riverdale en trois et Princeton en deux pour rester invaincu dans sa poule avant de vaincre Bureau Valley 25-14, 25-9 en demi-finale. Newman a remporté sa poule avec des victoires en deux sets contre Dixon et Amboy avant de battre Bureau Valley en trois avec le dernier set contre le Storm se terminant par une victoire de deux points.

Le Storm a remporté la troisième place avec une victoire de 25-27, 25-20, 19-17 contre Riverdale, terminant le tournoi à 3-2 après y être entré 1-5. Dixon a terminé le tournoi à 2-2, après avoir battu Princeton pour se classer cinquième.