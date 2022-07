Rock Falls prêt à revenir sur le terrain pour 2022 – Shaw Local

Après toute l’adversité à laquelle l’équipe de football de Rock Falls a été confrontée en 2021, cela a montré la résilience des Rockets qu’ils étaient impatients de reprendre le football presque immédiatement après la fin de la saison dernière.

Les dernières semaines de la saison ont été difficiles après que le fils de l’entraîneur-chef Kevin Parker, Brock, un senior de l’équipe, soit décédé dans un accident de voiture en septembre. Mais c’est au crédit du caractère des joueurs et des entraîneurs adjoints qu’ils se sont battus pour bien jouer afin d’honorer la famille Parker.

[ Photos of Rock Falls football camp ]

Même avant le match de la semaine 9 contre leur rival Dixon, les Rockets avaient hâte de prendre de l’élan en 2022 après avoir perdu deux de leurs trois derniers matchs avec des marges à un chiffre.

“Pendant l’intersaison, même peu de temps après la fin de la saison, les enfants parlaient d’être ravis de revenir là-bas”, a déclaré Parker, qui est de retour avec l’équipe lors des entraînements d’intersaison. « Nous sommes un groupe plus jeune cette année ; nos aînés en ce moment valent leur pesant d’or. Nous n’en avons pas beaucoup, et cela pose certains défis, mais nos chiffres aux niveaux inférieurs sont bons.

Après avoir perdu 14 seniors à la remise des diplômes au printemps dernier, Rock Falls s’est retrouvé avec seulement sept joueurs universitaires de la liste 2021. Mais ces joueurs ont beaucoup appris sur le leadership de ce grand groupe senior il y a un an et sont prêts à apposer leur marque sur le programme.

«La communication est une chose importante, et vous devez également travailler dur. Vous devez vous présenter dans la salle de musculation et devenir plus fort », a déclaré Aidan Kobbeman au sujet de la plus grande leçon qu’il a apprise des seniors de l’an dernier. “Nous devons juste donner l’exemple, et j’espère que les jeunes joueurs voudront travailler dur et faire de leur mieux.”

Le joueur de football de Rock Falls, Aidan Kobbeman, termine un sprint mardi pendant le camp. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

Les vétérans de cette année sont également encouragés par le désir qu’ils ont vu des nouveaux joueurs universitaires lors des entraînements hors saison et cette semaine au camp.

« Il y a beaucoup d’énergie jusqu’à présent. Tout le monde est ravi de rejouer au football », a déclaré l’aîné Ryan McCord. « Nous sommes prêts à partir, prêts à jouer. Je suis prêt à mettre des coussinets, c’est sûr.

“Nous, les gars plus âgés, devons juste donner l’exemple, aider à pousser les gens à faire de leur mieux.”

Parker a déclaré qu’il y avait plus de 100 enfants dans le programme, y compris les niveaux secondaire et inférieur, et souligne cet intérêt des enfants comme la première étape dans la construction du programme Rock Falls. Il sait également qu’avec une jeune équipe, il y aura des difficultés de croissance, mais cela offrira également aux joueurs des opportunités d’avoir un impact immédiat.

«Nous avons un peu d’athlétisme, une certaine taille, et le pourcentage d’enfants qui s’engagent dans le programme augmente. Est-ce là où nous devons être pour être les meilleurs de cette conférence chaque année ? Probablement pas. Mais nous allons dans la bonne direction, et nous allons continuer à pousser et continuer d’essayer d’y arriver », a déclaré l’entraîneur-chef de quatrième année. « Nous en sommes satisfaits ; nous pourrions toujours utiliser plus de numéros, comme tous les autres programmes, mais nous sommes ravis de certains de nos jeunes joueurs, et j’espère que nos seniors pourront également profiter de leur année senior.

La clé pour une équipe inexpérimentée est l’effort et le dévouement. Et après avoir vu ce que l’équipe a été capable de faire l’an dernier tout en faisant face à la pire situation possible, il ne fait aucun doute que les Rockets trouveront un moyen de montrer leur cœur chaque semaine.

“L’effort est la chose la plus importante pour nous”, a déclaré McCord. “Nous n’allons pas avoir les plus grands nombres, donc nous devons faire en sorte que tout le monde pousse aussi fort que possible, fasse autant d’efforts que possible.”

Le joueur de football de Rock Falls, Ryan McCord, travaille sur son jeu de jambes mardi pendant le camp. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

« Nous allons devoir amener beaucoup plus de monde dans la salle de musculation et nous devons être en pleine forme. Comme nous n’avons pas beaucoup de remplaçants, nous devons être prêts à jouer un match complet des deux côtés du ballon », a ajouté Kobbeman. « Mais nous travaillons avec ce que nous avons, et nous allons continuer à travailler dur parce que nous n’avons pas autant de monde. Et ce qui est excitant, c’est que vous savez que vous allez beaucoup jouer et avoir la chance d’être sur le terrain pour de nombreux clichés.

En tant que natif de Geneseo, le style offensif de Parker est le jeu de course. Mais avec des joueurs de ligne plus petits et des joueurs de talent rapides, lui et le nouveau coordinateur offensif Anthony Adamson – un diplômé de Sterling 2010 – essaient de trouver différentes façons d’utiliser leur personnel au plus grand avantage.

“Nous ne voulons pas complètement fuir le noir et bleu – c’est moi naturellement, nous aimons faire ces choses – mais avec mon équipe d’entraîneurs et le talent que j’ai là-bas du côté offensif avec l’entraîneur Adamson, et qu’il m’apporte de nouvelles façons de voir les choses, ça a été bien », a déclaré Parker. “De toute évidence, c’est dans cette direction que le sport semble aller, fait beaucoup de lecture [defenses] et répartir les gens, ce qui est logique de cette façon quand vous n’avez pas de grands gars partout. Ce sont des choses que j’apprends constamment en tant qu’entraîneur-chef, en tant qu’entraîneur de position et ouvert à faire les meilleures choses pour nos enfants.

Les joueurs de football de Rock Falls ont effectué des exercices d’étirement mardi pendant le camp. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

Les anciens assistants Alex Leaf et Bob Mitton se sont retirés de l’entraînement; Leaf à cause de son travail et Mitton à cause de problèmes de santé. Mais Adamson, qui a joué au football semi-professionnel dans le Wisconsin, a remplacé Leaf, et l’entraîneur de longue date Bruce Redding assumera les fonctions de coordinateur défensif. Redding a grandi avec Parker et était son coéquipier à Geneseo, puis ils ont été entraîneurs ensemble à Orion avant que Redding ne prenne le poste d’entraîneur-chef à Ridgewood.

L’ancien joueur de ligne Newman et Western Illinois University, Jacob Barnes, est également assistant cette saison, et le joueur récemment diplômé Lyden King aide aux niveaux inférieurs.