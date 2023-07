Rock Falls prêt à réécrire le récit – Shaw Local

Chaque saison de football au lycée offre un nouveau départ. Pour les Rock Falls Rockets, cela ne peut pas arriver assez tôt.

Après une campagne 2022 sans victoire, ils ont tout à prouver et tout à gagner. Et c’est ce qui les a alimentés toute l’intersaison.

« Tout le monde va penser que c’est normal, Rock Falls, mais nous allons leur montrer que cette année est différente », a déclaré le demi offensif senior / sécurité Kohle Bradley. « Nous venons de travailler dur pour cette saison. On va s’assurer que ça paye. »

« Nous devons juste trouver un moyen de leur prouver qu’ils ont tort. Tous les moments difficiles que nous avons connus ces dernières années ont abouti à cela, alors rien ne va plus. La saison approche », a déclaré le quart-arrière senior / demi défensif Vinnie Lombardo.

[ Photos: Rock Falls football camp ]

Une augmentation du nombre à l’échelle du programme est un signe de progrès pour la reconstruction des Rockets. Avec plus de compétition dans les entraînements, ils espèrent aligner une bien meilleure équipe en 2023.

« Je me sens bien sur nos chances de nous améliorer cette année. Les observations sont un plus grand nombre d’enfants qui s’engagent, plus d’enfants dans le programme. Je fais juste ce pas », a déclaré l’entraîneur de Rock Falls, Kevin Parker. « C’est juste que dans cette conférence, ces choses prennent du temps quand vous venez d’en bas. Nous espérons donc continuer à travailler dur et sortir de la cave de la conférence.

«Nous avons beaucoup de partants de retour. Beaucoup de ces enfants qui sont juniors cette année, une poignée d’entre eux commençaient leur première année à l’université. Nous prenons une autre année dans le processus de maturation de notre programme. Nous nous attendons à avoir plus d’améliorations à mesure que notre noyau, qui sont les juniors de cette année, vieillit et acquiert plus d’expérience.

Les joueurs de football de Rock Falls participent à des exercices de camp d’été le lundi 17 juillet 2023. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

Bradley et Lombardo attendent également des résultats cette saison à venir. Jusqu’à présent, ils aiment ce qu’ils ont vu pendant l’intersaison.

« Je pense que tout ce pour quoi nous avons travaillé pendant l’intersaison va porter ses fruits pendant la saison, et c’est ce que notre programme commence vraiment à comprendre en ce moment », a déclaré Bradley. « Et c’est pourquoi nous allons démarrer cette année en beauté. »

« Je pense qu’avec la quantité de travail que nous avons fait cet été, ce sera un meilleur résultat », a ajouté Lombardo.

Chaque année, il y a une rude concurrence dans la Big Northern Conference. Cette année ne fait pas exception, avec Stillman Valley et Byron qui se profilent au cours des deux premières semaines.

« Je ne sais pas comment cela peut s’améliorer, surtout avec nous en commençant par Byron et Stillman Valley », a déclaré Parker. «Lorsque vous essayez de créer un programme et que vous jouez le meilleur de l’État pendant des décennies, il est difficile de contourner cela. Mais nous devons être assez intelligents, nous devons travailler assez dur pour pouvoir contourner ces situations et remporter nos victoires quand nous le pouvons.

En fin de compte, les Rockets partagent le même objectif que toutes les équipes : faire les séries éliminatoires. Mais Parker sait que ce sera un processus pour y arriver.

« Vraiment, nos objectifs d’équipe sont simplement de s’améliorer. Lorsque vous voulez commencer à lancer des choses comme des séries éliminatoires et des trucs comme ça, vous voulez faire les premiers pas », a déclaré Parker. « Vous ne pouvez pas courir tant que vous n’avez pas pris de mesures, et lorsque vous sortez d’une saison sans victoire, nous devons prendre des mesures. Si nous avons une chance de nous faufiler dans les séries éliminatoires, ce serait merveilleux pour nous, et ce serait un grand objectif.