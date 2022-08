Rock Falls prêt à prendre la route de Rockford au cours de la semaine 1 – Shaw Local

L’équipe de football de Rock Falls attend avec impatience la semaine 1 depuis que la saison dernière s’est terminée par une défaite de la semaine 9 et un dossier de 1-8.

En fait, c’est tout ce à quoi les Rockets pensent depuis le début des entraînements de pré-saison le 8 août, et ils sont plus que prêts à prendre la route et à affronter Rockford Christian vendredi soir.

“L’énergie, et le simple fait de pouvoir frapper quelqu’un de nouveau au lieu de la même personne en face de nous à chaque entraînement, c’est tellement bon”, a déclaré le joueur de ligne senior James Schmitt. «Tous les vendredis soirs, que ce soit à l’extérieur ou à domicile, c’est agréable de jouer et d’être là-bas. Nous n’avons que neuf matchs par an, donc c’est facile d’apporter de l’énergie, surtout pour ce premier.

L’année dernière, la confrontation de la semaine 1 avec les Royal Lions à Hinders Field a été le match le plus mémorable pour Rock Falls, une victoire 50-0 au cours de laquelle les Rockets ont dominé les trois phases du match, ont pris le contrôle dès le début et n’ont pas laissé en haut.

Rockford Christian était très similaire aux Rockets la saison dernière, les deux équipes commençant beaucoup de jeunes joueurs en raison de leur faible nombre. L’entraîneur de Rock Falls, Kevin Parker, sait que les choses ne seront pas faciles vendredi soir malgré le résultat de l’an dernier.

«Je pense que nous devons nous attendre à ce qu’ils soient améliorés. Ils nous ont en quelque sorte reflétés avec une équipe plus jeune, et ils ramènent des gars avec une certaine expérience », a déclaré Parker. “Ils ont un entraîneur formidable, et avec le temps, ce programme va continuer à s’améliorer. Je me fiche du score de l’année dernière, c’est 0-0 en ce moment, et nous devons être prêts à partir si nous voulons être en mesure de rester avec cette équipe à leur place.

Rockford Christian a marqué le moins de points dans la Big Northern Conference la saison dernière avec 83, tout en abandonnant 463 – 146 points de plus que Rock Falls (317), qui a permis le deuxième plus grand nombre.

Les Rockets ont été surclassés 317-133 la saison dernière, mais cette jeune équipe semblait trouver sa place vers la fin de l’année. Après cette explosion de 50 points lors de la semaine 1, ils n’ont marqué que 23 points au total au cours des cinq matchs suivants, mais ont clôturé la saison avec 60 points au cours des trois dernières semaines.

Parker attribue cela à l’amélioration de plusieurs étudiants de première année qui ont été poussés dans le temps de jeu dès le départ pour comprendre la vitesse et la robustesse du jeu universitaire. Il a déclaré qu’une concentration sur eux-mêmes et sur ce qu’ils doivent faire à chaque jeu continuera de profiter aux Rockets.

“La première chose est que nous devons prendre soin de nous”, a-t-il déclaré. « Nous devons nous assurer que nous faisons les choses correctement. Nous avons eu un peu de mal cette semaine avec certains entraînements, et nous avons un petit défi aujourd’hui pour nous assurer que nous sommes meilleurs.

L’équipe de football de Rock Falls court sur le terrain pour son premier match la saison dernière contre Rockford Christian à Hinders Field. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

En attaque, recherchez plus de course que de passe, mais les Rockets s’attendent à pouvoir avoir un semblant d’équilibre dans leur appel au jeu. Tout commence à l’avant dans les tranchées, et cela a été un objectif clé à l’entraînement cette semaine.

“Il suffit de bloquer fort et de créer des écarts, d’utiliser la double équipe comme on nous l’a appris et de pousser les gens”, a déclaré le joueur de ligne junior Jonathon Hicks. «Nous laissons nos porteurs de ballon lire les trous, nous voulons donc avoir plusieurs trous dans la ligne parmi lesquels choisir. Même si c’est censé aller d’un côté, nous voulons toujours qu’il y ait une réduction pour eux. Nous essayons d’en arriver là où nous pouvons obtenir trois ou quatre verges par jeu lorsque nous courons.

“Nous devons juste rester calmes et jouer notre jeu.”

En défense, cela revient aux gros joueurs à l’avant qui occupent les bloqueurs de Rockford Christian, afin que les secondeurs de Rock Falls puissent lire le jeu, se diriger vers le ballon et limiter la capacité des Royal Lions à maintenir les entraînements.

“Nous devons jouer comme nous l’avons fait pendant les entraînements. Notre défensive a été vraiment, vraiment bonne », a déclaré Hicks. «Nous voulons contenir l’extérieur, prendre des blocs, puis laisser nos secondeurs faire des tacles. Nous voulons les empêcher de trop déplacer le ballon.

Et étant sur la route, Schmitt dit qu’il s’agit pour les Rockets d’apporter leur propre énergie, ainsi que pour que les joueurs comprennent leurs rôles sur le terrain et n’essaient pas d’en faire trop. La clé du succès sera de laisser le jeu venir à eux et d’exécuter leurs tâches aussi bien qu’ils le peuvent à chaque fois.

« Du premier au dernier snap, nous devons connaître notre position et le faire correctement. Si chacun de nous fait bien son travail, c’est la clé pour gagner chaque match », a déclaré Schmitt. “C’est ce que nous devons faire chaque semaine, de Rockford Christian à Stillman [in Week 2] jusqu’au dernier match. Peu importe qui se trouve en face de nous, il est très important que nous fassions tous notre travail correctement.