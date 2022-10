Rock Falls, Oregon, se prépare pour l’affrontement BNC de la semaine 8 à Hinders Field – Shaw Local

ROCK FALLS – La luge a été difficile pour les Rockets de Rock Falls et les Hawks de l’Oregon cette saison, car les deux jeunes équipes de la Big Northern Conference ont remporté une victoire combinée en sept matchs.

Après une défaite de 54-13 contre North Boone la semaine dernière, les Rockets ont une fiche de 0-7 et la 10e place du BNC. L’Oregon a une fiche de 1-6 et est à égalité pour la huitième place avec Rockford Christian, après une défaite de 48-6 la semaine 7 contre le champion d’État en titre de classe 3A Byron.

La dernière fois que Rock Falls et l’Oregon se sont rencontrés en 2021, les Hawks l’ont emporté 29-25. Le match de cette année pourrait être un autre match très disputé, avec deux jeunes équipes à la recherche d’une victoire dans une saison où elles ont été difficiles à trouver, et les Rockets se battant pour empêcher une saison sans victoire avec deux matchs à jouer.

L’entraîneur de Rock Falls, Kevin Parker, sait qu’une victoire ne sera pas facile cette semaine, car la vitesse et la taille sur le périmètre sont les deux principaux défis auxquels il est confronté ce vendredi.

« Oregon, c’est un jeune programme un peu comme nous. Ils ont un nouveau très bon entraîneur qui arrive », a-t-il déclaré. «Ils vont lancer la balle contre nous. Ils ont une grande cible à l’extérieur. Ils ont aussi de la vitesse dans le champ arrière. Je pense que c’est un jeune programme qui est très enthousiaste à l’idée de s’améliorer.

Colin Cook, receveur large / arrière défensif senior de Rock Falls, voit le receveur large Josh Crandall comme un point central pour la défense.

« Je sais qu’ils n’ont gagné qu’un seul match. Ils ne sont pas si bons, pas si gros », a déclaré Cook. « Ils sont rapides, mais nous n’avons pas peur de quoi que ce soit. Ils aiment beaucoup passer au n°18 [Crandall]mais si nous gérons la bonne défense, nous pouvons l’enfermer.

Défensivement, Rock Falls doit se préparer à tout, en mettant l’accent sur la limitation des gros jeux, dit Parker. Dans le champ arrière, Gabe Eckerd fournit la puissance et Noah Reber est l’arrière rapide qui tente d’atteindre le périmètre.

« En défense, il faut arrêter les gros jeux. Encore une fois, ils vont chercher cette cible à l’extérieur, essayer de nous frapper en profondeur. Nous devons être capables de lutter contre cela, de couper leurs trucs en dessous », a déclaré Parker. «Et soyez juste prêt à défendre quoi que ce soit dans le jeu des passes. S’ils nous entaillent et que nous continuons à saigner, nous allons avoir de gros problèmes. Ils seront également à court de leurs ensembles avec un autre porteur de ballon rapide. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur une seule chose, nous devons être prêts pour tout cela.

Finir les plaquages, limiter les verges après le contact et respecter la course tout en verrouillant le jeu de la passe seront les clés défensives des Rockets cette semaine.

“Nous devons nous assurer de nettoyer les plaqués”, a déclaré le receveur junior / demi défensif Michael Flowers.

Cook a ajouté: «En défense, assurez-vous simplement de garder la passe, mais de ne pas trop la garder. Pour aider à la course aussi.

Après avoir vu les Hawks sur film cette semaine, Flowers pense que son équipe pourrait être en mesure d’exploiter certaines vulnérabilités dans le secondaire.

“Je pense que nous avons eu des affrontements plus difficiles, c’est sûr”, a-t-il déclaré. “Je pense que leur noyau DB est un peu faible.”

L’entraîneur de l’Oregon, Broc Kundert, voit quelques clés pour l’attaque et la défense, alors que ses Hawks se battent pour leur deuxième victoire de la saison cette semaine.

«Les clés de l’attaque sont de contrôler le football et de relancer le jeu de course. Nous avons montré des éclairs d’être vraiment bons, mais aussi parfois des décrochages. Nous devons être beaucoup plus cohérents », a déclaré Kundert. «Les clés de la défense sont que nous devons nous rendre au football et au tacle. Rock Falls voudra jouer dans l’espace, nous devons donc être bons pour plaquer dans l’espace. Nous allons également être très concentrés sur les chiffres d’affaires et les obtenir lorsque nous en aurons l’occasion.

Malgré le dossier de 0-7, Parker et Cook ont ​​vu des signes de progrès dans certains domaines cette saison.

“Je dirais même à l’avant, et c’est notre plus grande chose sur laquelle nous nous concentrons, c’est que vous n’allez nulle part sans que votre ligne offensive s’améliore, et nous avons progressé”, a déclaré Parker. “Surtout Hunter Gale la semaine dernière avec une chance jouer avec une coentreprise et créer de l’excitation. Voir des progrès au cours des deux dernières semaines, en particulier avec Hunter et nos gars à l’avant.

“Je pense que nos élèves de deuxième année progressent définitivement, et en particulier nos fins”, a déclaré Cook. “Nos extrémités se sont améliorées au fil de la saison.”