Rock Falls offre maintenant la location de kayaks; le programme de vélos en libre-service est de retour – Shaw Local

ROCK FALLS – Bonne nouvelle pour les personnes à la recherche d’opportunités pour se rendre sur le canal Hennepin, plutôt que juste à côté: Rock Falls Tourism propose des locations de kayak en libre-service, qui sont livrées avec une pagaie, un dispositif de flottaison personnel et un chariot à roues .

Quatre kayaks sont disponibles au kiosque de location au 2400 First Ave., près de la rampe de mise à l’eau du canal Route 40 Hennepin, pour toute personne de 18 ans et plus.

Le coût est de 30 $ pour deux heures et de 10 $ de l’heure au-delà.

Les utilisateurs scannent un code QR sur la cage pour réserver un kayak pour une durée spécifique, et lorsque le flotteur est terminé, ils utilisent le Rent.Fun app pour déverrouiller la cage et restituer le matériel.

Les kayaks peuvent également être utilisés sur la Rock River; les locataires n’ont qu’à les amener eux-mêmes à la rivière et au kiosque, a déclaré la directrice du tourisme de Rock Falls, Melinda Jones.

Vous préférez toujours être au bord du canal plutôt que sur celui-ci ?

Une fois de plus, le programme Koloni Bike Share est disponible, avec huit vélos contrôlés par Bluetooth disponibles à la location dans RB&W Park au 201 E. Second St., à côté de Holiday Inn Express & Suites.

Rock Falls Tourism a lancé le programme de vélos en libre-service en 2019 pour promouvoir l’exploration des sentiers et l’activité physique en plein air.

Ils coûtent 5 $ de l’heure. Les utilisateurs doivent télécharger l’application Koloni Share sur leur smartphone, entrer les informations de paiement et scanner le code sur le vélo.

Lors de son retour, le vélo doit être aligné pour se verrouiller dans le porte-vélos, et l’utilisateur peut appuyer sur « fin de trajet » dans l’application.

Les consignes sont affichées en gare.