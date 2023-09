Rock Falls ne peut pas suivre Stillman Valley – Shaw Local

ROCK FALLS – Au début du concours de la Big Northern Conference de jeudi soir, Rock Falls tenait bon contre Stillman Valley.

Mais après avoir été vides lors de leur deuxième entraînement sur le territoire des Cardinals en première mi-temps, les Rockets n’ont pas pu suivre. Stillman a marqué sur ses sept possessions suivantes pour remporter une victoire 49-7 à Hinders Field.

« Avant ce match, nous savions que c’était un match très gagnable, et honnêtement, je pense que nous pouvons rester avec ces gars si nous réduisons les erreurs », a déclaré le quart-arrière junior de Rock Falls, Easton Canales. « Nous déplacions les chaînes et assemblions les entraînements, mais nous ne parvenions tout simplement pas à les terminer. Si nous pouvons obtenir quelques blocs supplémentaires et nous faufiler dans ces couloirs, je pense que ce sera un match beaucoup plus serré que ce que le score final a montré.

[ Photos from Rock Falls vs. Stillman Valley football ]

Les Cardinals (1-1) ont pris le contrôle au deuxième quart et n’ont jamais cédé, transformant une avance de 7-0 au premier quart en une marge de 35-0 à la mi-temps.

Après un échappé à l’intérieur de la ligne des 5 verges de Rock Falls lors de sa première possession, Stillman a terminé les touchés avec trois courses consécutives de 1 verge, puis des courses TD de 6 et 7 verges dans les 4 dernières minutes de la première mi-temps.

«Nous étions vraiment excités. Ce fut un premier quart-temps très lent, mais après cela, nous sommes sortis fort et nous avancions beaucoup mieux que la semaine dernière. [in a 28-14 loss to Dixon] », a déclaré l’arrière latéral senior de Stillman, Braden Rogers.

Javes Velasquez de Rock Falls pousse Michael Orlando de Stillman Valley hors des limites le jeudi 31 août 2023 à l’école secondaire de Rock Falls. (Alex T. Paschal/crédit)

Les Cardinals ont déclenché le chronomètre lors de leur premier entraînement de la seconde mi-temps, alors que Braden Engel s’est connecté à Kaenan McDavitt sur une passe de touché de 47 verges moins de deux minutes après la pause pour une avance de 42-0. Un autre TD de 1 yard lors du prochain drive a porté le score à 49-0 Stillman avec 4:11 à jouer au troisième quart.

«Nous avons vraiment trouvé notre rythme dans ce match», a déclaré Rogers. « La semaine dernière, nous étions entre les caucus et les non-caucus, et le simple fait de découvrir le rythme a permis de fatiguer beaucoup plus facilement la défense et de continuer à la frapper à travers la ligne. »

Rock Falls (0-2) a terminé le match sur un certain élan, marquant son premier touché de la saison au début du quatrième quart.

Après qu’un botté de dégagement ait épinglé les Cardinals sur leur propre ligne de 3 yards, ils ont obtenu un premier essai au 17. Mais un faux départ les a repoussés au 12, puis deux jeux plus tard, un mauvais lancer est sorti du casque d’un joueur de Stillman et a été récupéré par Logan Thome, étudiant en deuxième année du Rocket, sur la ligne des 16 verges.

Easton Canales de Rock Falls bras raides Jacob Rhodes de Stillman Valley le jeudi 31 août 2023 lors d’un match à l’école secondaire de Rock Falls. (Alex T. Paschal/crédit)

Canales a payé ce chiffre d’affaires avec un touché de 16 verges lors du jeu suivant, coupant à l’extérieur un joli bloc de phoque sur le côté droit de la ligne et sprintant à travers le secondaire Stillman pour un touché avec 8:26 à jouer.

« Dans cette position là, nous avons profité de notre chance. Nous avions un porteur de ballon en garde, et il a scellé le secondeur intérieur à l’intérieur et je l’ai juste fait rebondir à l’extérieur », a déclaré Canales. « Qu’il s’installe à cet endroit et montre qu’il pourrait y faire un gros bloc, je pense que cela montre que nous sommes prêts à passer à autre chose. »

« Je pense que c’est un bon signe », a ajouté l’entraîneur de Rock Falls, Kevin Parker. « Logan Thome est un étudiant de deuxième année qui joue là-bas à la fin, et je crois que le premier échappé que nous avons récupéré a été causé par un étudiant de deuxième année que nous avons lancé sur un plaqueur défensif qui a montré un peu de vie contre Byron et a vraiment intensifié pour nous. Je pense que c’est un bon signe pour notre programme que nous voyons certains de nos jeunes gars qui se sont engagés et ont payé leur cotisation en faisant de bonnes choses.

Les Rockets ont bien déplacé le ballon dès le début, se lançant dans une séquence de huit jeux pour ouvrir le match, puis une séquence de 10 jeux la troisième fois qu’ils ont touché le ballon. Mais la première série s’est terminée par une interception, et la troisième s’est terminée par un turnover sur les downs.

Un échappé à la fin d’une course de 13 verges a stoppé le quatrième entraînement après un jeu, puis un autre turnover sur des downs près du milieu de terrain lors de la série suivante a permis aux Cardinals de saisir complètement l’élan.

« Nous sommes définitivement sortis et avons mené notre attaque comme nous l’avions imaginé. C’était au moins agréable pour nos enfants de ressentir ce sentiment », a déclaré Parker. « Mais Stillman Valley va s’en prendre à vous tout le temps, ils ne feront rien de mal, ils vont continuer à venir, et dès que nous commettons une erreur, ils vont sauter par-dessus. comme ils l’ont fait. Puis dès qu’ils nous voient repartir sur nos talons, le sang était dans l’eau et ils nous poursuivent.

Austin Castaneda de Rock Falls cherche une salle de course contre Stillman Valley le jeudi 31 août 2023 à l’école secondaire de Rock Falls. (Alex T. Paschal/crédit)

Stillman a parcouru 79 verges lors de sa première possession après l’interception de Braden Engel sur la ligne des 18 verges, mais a tâté sur le Rock Falls 3 ; Garret Wolf récupéré pour les Rockets.

Mais le prochain entraînement des Cardinals a couvert 47 verges en cinq jeux – aidés par trois pénalités de hors-jeu à Rock Falls – puis ils ont parcouru 72 verges en 10 jeux pour une avance de 14-0. Un autre terrain court après un échappé a abouti à une troisième course consécutive de TD d’un mètre, puis Stillman a couvert 46 verges en deux jeux et quatre jeux consécutifs pour une avance de 35-0 à la mi-temps.

« Il faut accorder beaucoup de crédit aux joueurs de ligne, car je ne peux pas déplacer le ballon sans que les joueurs de ligne et mes demi-arrières bloquent devant moi », a déclaré Rogers. « Je ne peux pas m’attribuer une grande partie du mérite ; Je lance le ballon aussi vite et fort que possible, mais une grande partie du mérite revient à tous les blocs.

Rogers a terminé avec 115 verges et deux touchés au sol pour Stillman, et Brock Needs a ajouté 58 verges et deux scores. Henry Hildreth et Jaxon Barrett ont ajouté une course de touché, Michael Orlando a terminé avec 38 verges au sol et 24 verges en réception, et Engel était 2 en 2 pour 71 verges et un score dans les airs.

Maverik Johnson de Rock Falls gagne des verges après une prise contre Stillman Valley le jeudi 31 août 2023 à l’école secondaire de Rock Falls. (Alex T. Paschal/crédit)

Canales a réalisé huit courses pour 67 verges et le TD, et a ajouté 61 verges par la passe pour mener Rock Falls. Les Rockets prennent la route la semaine prochaine pour renouveler leur rivalité contre Dixon, et ils sont prêts à tourner la page après un départ 0-2 et à se remettre sur les rails.

« En entrant dans les Dukes, ils ont battu Stillman Valley, mais ce que je pensais en première mi-temps ce soir, nous avons traîné avec Stillman pendant un moment, puis tout a fait boule de neige sur nous au deuxième quart », a déclaré Canales. « Nous étions gazés et fatigués, et ils nous faisaient juste passer le ballon dans la gorge. Si nous nous étions mis dans une meilleure position dès le début, je pense que le tableau d’affichage aurait été bien meilleur. Je pense que nous sommes un bon match pour Dixon la semaine prochaine.

« Ce que nos gars doivent faire, c’est être capables de riposter, et je pense que nous avons riposté plus que par le passé, donc il y a certainement des choses positives que nous avons vues ce soir », a déclaré Parker. « Mais nous n’aurions pas dû perdre ce match de football avec une telle marge ; nous devrions être meilleurs que ça. Je pense que le point positif est que beaucoup de choses qui peuvent être réparées se trouvent en nous-mêmes. Nous avons ce dont nous avons besoin pour réussir à un certain niveau, mais nous devons gérer les choses que nous pouvons bien mieux.