ROCK FALLS – Culver’s of Rock Falls, 1901 Harley Davidson Drive, a récemment collecté 1 000 $ pour la banque alimentaire de Sauk Valley lors de la semaine “Concretes for a Cause Week”.

Le restaurant a fait don d’un dollar pour chaque bétonnière vendue à une cause choisie par le client. De plus, Culver’s a vendu des calendriers en novembre et a fait don de tous les profits à la banque alimentaire.

Pour plus d’informations, visitez saukvalleyfoodbank.org/.