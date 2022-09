Rock Falls cherche sa première victoire, dans l’espoir de remettre la saison sur les rails en accueillant Winnebago – Shaw Local

ROCK FALLS – Lorsque les Rock Falls Rockets et les Winnebago Indians se rencontreront vendredi soir à Hinders Field, ce sera une bataille pour la première victoire de la saison, alors que les deux équipes tenteront de se remettre dans la course et les éliminatoires de la Big Northern Conference.

Winnebago arrive dans la semaine après une défaite de 42-7 contre Byron, tandis que Rock Falls vient de subir une défaite de 39-7 contre Stillman Valley. Après des débuts de saison lents, les deux équipes chercheront à changer le récit cette semaine.

L’année dernière, lorsque les équipes du BNC se sont affrontées lors de la semaine 3, les Indiens ont remporté une victoire de 45-8.

Avec la façon dont Winnebago a attaqué ses équipes dans le passé, l’entraîneur de Rock Falls, Kevin Parker, sait que ses joueurs devront être prêts à tout cette semaine.

“Encore une fois, la tradition d’une très bonne équipe de football. Ils sont juste là-haut, peut-être un demi-pas derrière certaines des meilleures équipes de la conférence, mais ils travaillent dur, ils ont un excellent personnel », a déclaré Parker. «Il y avait beaucoup d’enfants athlétiques, grands et forts l’année dernière, et ils en ont encore plus cette année. Nous nous attendons à ce qu’ils veuillent diriger le football contre nous, établir cela et ensuite les choses en sortiront. Au cours des dernières années, ils ont été capables de lancer le football et de diriger le football contre nous, nous devons donc nous préparer à tout, et nous attendons avec impatience un bon match ce vendredi.

Le demi offensif senior/secondeur Ryan McCord aime la force mentale dont son équipe a fait preuve au cours des deux premières semaines de la saison, mais sait qu’il reste encore du travail à faire dans le département de la chimie de l’équipe.

« Nous n’abandonnons pas, je l’ai appris. C’est la chose la plus importante, nous n’avons pas encore abandonné », a-t-il déclaré. «Nous essayons toujours de pousser fort, et nous visons une victoire, essayant d’obtenir quelques victoires cette année. Nous ne sommes tout simplement pas disposés à abandonner.

«Je pense que tout le monde commence à s’intégrer davantage. Il essaie toujours de tout mettre en place et de fonctionner.

Austin Castaneda de Rock Falls renvoie le coup d’envoi de la seconde mi-temps vendredi dernier contre Stillman Valley.

(Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Parker a déclaré avoir remarqué une amélioration du jeu de tacle offensif la semaine dernière et pense que si cette tendance se poursuit, cela augure très bien pour son équipe à l’avenir.

“En commençant par nos plaqués offensifs, c’est ce que notre offensive doit vraiment faire cliquer, et nos plaqués Hunter Gale et Jacob Hosler se sont intensifiés et ont eu un meilleur jeu, mais il y a encore de la place pour grandir”, a déclaré Parker. “Ils sont tous les deux en deuxième année et ils ont montré une certaine amélioration, mais le ciel est la limite pour ces gars et pour notre attaque si nous avons ces gars intensifiés.”

Le porteur de ballon junior / demi défensif Kohle Bradley a noté d’autres améliorations dans les entraînements et dans le match de la semaine dernière.

«Je dirais, bien sûr, nos lectures sur l’attaque. Notre attaque s’est beaucoup améliorée au cours des deux derniers matchs », a déclaré Bradley. «Des récepteurs larges ont exécuté leurs itinéraires. Les porteurs de ballon, en particulier, comment nous gérons le ballon. Les monteurs de lignes aussi. On s’améliore, on est plus solide dans l’ensemble. La défense a toujours été plutôt bonne. Je me contente de mettre au rebut ces quelques détails en défense.

Pour battre Winnebago cette semaine, Rock Falls sait qu’il aura probablement besoin d’un effort plus fort en première mi-temps que la semaine dernière.

«Nous avons mieux joué dans les situations par rapport à la semaine précédente avec notre défaite contre [Rockford] Christian, dans certains postes qui manquaient beaucoup la semaine précédente », a déclaré Parker. «Nous étions donc satisfaits de certains de nos efforts, mais nous devons encore nous serrer les coudes en équipe et jouer tout le match.

«Nous devons sortir et jouer au football discipliné, faire les choses que nous devons faire – en particulier rester sur des blocs, ne pas perdre des blocs trop tôt. Et faites juste ces petites choses que les équipes devant nous ont fait beaucoup mieux que nous les deux premières semaines.

“Je dirais que nous devons juste les attaquer à plein régime”, a déclaré Bradley. “Le dernier match à Stillman, nous ne sommes pas vraiment entrés parce que c’était Stillman, nous n’essayions pas vraiment si fort, mais dans cette seconde mi-temps, nous l’avons repris. Nous jouons ce jeu exactement comme nous l’avons fait en deuxième mi-temps [at Stillman]nous allons certainement gagner.

Le coup d’envoi de Rock Falls contre Winnebago est prévu pour 19 heures vendredi.