Rock Falls cherche à rebondir après la défaite de la semaine 1 et à renverser la vapeur dans la série Stillman Valley – Shaw Local

ROCK FALLS – Après une défaite 14-0 sur la route face à Rockford Christian lors de l’ouverture de la saison la semaine dernière, l’équipe de football de Rock Falls sait qu’elle doit se regrouper rapidement pour son match d’ouverture à domicile vendredi soir à Hinders Field.

Au cours de la semaine 2, les choses ne deviendront pas plus faciles pour les Rockets alors qu’ils accueillent Stillman Valley, après une victoire de 15-7 en prolongation contre le champion d’État en titre de classe 3A Byron.

« C’est la même équipe qu’ils ont été pendant des années et des années : très bons dans ce qu’ils font, très disciplinés, d’excellents entraîneurs, l’équipe accomplie à laquelle vous voulez ressembler », a déclaré l’entraîneur de Rock Falls, Kevin Parker. « Et c’est notre objectif, c’est d’y arriver. Vous allez voir la même chose que vous avez vue pendant des années. Ils n’ont aucune raison de changer parce que cela leur a toujours réussi, mais vous allez voir de la vitesse dans le champ arrière, pas nécessairement certains des plus grands joueurs de ligne, mais certains des meilleurs. Et ils jouent un excellent jeu d’équipe, donc une équipe difficile pour nous cette semaine.

D’un point de vue historique, les Cardinals ont dominé la série Big Northern Conference, remportant chacun de leurs 10 derniers matchs contre Rock Falls. Les deux dernières rencontres (en 2021 et 2019) étaient presque identiques, puisque Stillman Valley a gagné 48-0. En 2018, il a gagné 55-38.

Pour battre les Cardinals cette fois-ci, les Rockets savent qu’ils devront jouer un match presque parfait.

« Nous devons sortir concentrés. Nous ne pouvons pas nous battre », a déclaré Parker. «Nous devons faire des jeux lorsque les opportunités sont là et conclure l’affaire. Nous allons devoir jouer à peu près un match parfait pour être là, et à un moment donné, nous allons le faire dans ce programme.

Le porteur de ballon junior / demi défensif Kohle Bradley a senti que son équipe était trop confiante pour le match de Stillman Valley l’an dernier, après avoir remporté la semaine 1. Cette année, il est convaincu que les Rockets ne répéteront pas cette erreur.

“L’année dernière, nous avons perdu – c’était un blanchissage”, a-t-il déclaré. «Je pense que nous sommes juste arrivés trop haut après notre première victoire. Cela ne se reproduira plus, et nous allons voir si nous pouvons les battre.

Aidan Kobbeman de Rock Falls se lance pour une passe lors du match de l’an dernier contre Rockford Lutheran. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Sur la base de leur histoire récente et de la critique du film de la semaine 1 du match de Stillman Valley contre Byron, les joueurs de Rock Falls savent qu’ils sont en réserve pour un match difficile cette semaine.

Le quart-arrière de deuxième année Easton Canales et Bradley s’attendent à affronter une équipe bien équilibrée ce vendredi sur leur propre terrain.

« Vraiment juste des enfants forts à l’avant. Ils tirent très bien le ballon », a déclaré Canales. «Ils ont réduit les écarts, en particulier contre Byron, une équipe solide – ils ont vraiment bien réussi à combler les écarts et à ne pas permettre de gros jeux. C’est vraiment ce que j’ai vu.

“Je sais qu’ils ont battu Byron. Nous allons le traiter comme s’ils étaient les meilleurs auxquels nous n’aurions jamais à faire face », a déclaré Bradley. « Ils sont plutôt bons. Leur défensive est assez forte, a une bonne attaque, donc ce sera un bon match.

Au cours des années passées, les Rockets ont eu du mal à réagir à l’adversité dans les jeux. S’ils veulent suivre le rythme des Cardinals – et, espérons-le, gagner le match – ils savent qu’ils devront avoir la mémoire courte.

« Garder la tête haute. Ne pas laisser un jeu nous décourager et dicter tout le match, car un jeu, nous pouvons retourner un touché, et le jeu suivant, ils peuvent retourner un touché, puis l’élan change comme ça », a déclaré Canales. “Nous devons juste garder la tête haute et garder la mémoire courte.”

Bradley a estimé que le match de la semaine dernière contre Rockford Christian avait fourni une leçon précieuse à la jeune équipe de Rock Falls.

« Nous avons beaucoup appris. Nous avons appris nos faiblesses en attaque, nos forces en défense », a-t-il déclaré. “Juste quelques choses que nous devons critiquer afin de nous préparer pour ce jeu.”

Parker a vu certaines choses sur lesquelles s’appuyer dès l’ouverture de la saison et espère les poursuivre dans le deuxième match.

« Nous avons appris que nous devions faire plus de jeux. Nous nous sommes mis dans de bonnes positions pour marquer, mais nous ne l’avons tout simplement pas fait. Et nous avons commis des erreurs ici et là », a-t-il déclaré. “Chaque poste est ouvert chaque semaine, donc la compétition au sein de notre équipe est quelque chose qui va se poursuivre pour que notre équipe s’améliore.”

Rock Falls contre Stillman Valley est prévu pour 19 h vendredi au Hinders Field.