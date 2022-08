Rock Falls a une jeune formation, mais rapporte quand même beaucoup d’expérience – Shaw Local

Bien que l’équipe de football de Rock Falls soit jeune cette saison, il y a beaucoup plus d’expérience que vous ne le pensez.

Avec seulement sept seniors sur la liste cet automne, on s’attendrait normalement à ce qu’il y ait une pénurie de vétérans qui ont vu beaucoup de temps de jeu.

Mais ce n’est pas du tout le cas, car il y a beaucoup de juniors et de deuxième année qui ont déjà vécu les batailles.

“Nous avons des enfants plus jeunes, un bon nombre d’étudiants de deuxième année qui débutent dans ce programme et qui ont une année d’expérience universitaire sous eux, alors ces gars-là doivent faire un pas en avant”, a déclaré l’entraîneur Kevin Parker. “Et puis nous compterons sur nos vieux seniors fiables, des gars qui sont ici depuis quatre ans sous moi, donc ce sont des enfants qui devraient s’épanouir et diriger cette équipe. Nous avons donc un mélange d’enfants pour lesquels il y a beaucoup d’attentes.

Le groupe des joueurs de ligne est dominé par des gars qui ont obtenu beaucoup de représentants en deuxième année et en première année l’année dernière. Le junior Jonathon Hicks et les étudiants de deuxième année Hunter Gale, Jacob Hosler et Isreal Alvarado sont tous de retour dans le giron et seront considérés comme des leaders malgré leur jeunesse.

“Nos jeunes gars, avoir la chance de jouer, les amener tous dans la salle de musculation a été énorme”, a déclaré Gale. « Nous tous, les plus jeunes, nous avons tous été dans la salle de musculation tout l’hiver, juste en train de le faire, et nous revenons affamés cette année. Nous sommes ici à la recherche de victoires, et c’est tout ce que nous espérons.

En tant qu’étudiant de première année l’automne dernier, Gale a été immédiatement jeté dans le mélange, bien qu’il n’ait jamais joué au football organisé auparavant. À 6 pieds 5 pouces et 300 livres, il est le plus gros gars de l’alignement cette saison, et il a dit que l’aspect mental était la partie la plus difficile à saisir la saison dernière.

“L’année dernière pour moi, c’était ma première année à jouer au football et à être jeté à l’université – j’ai presque pensé que cela allait arriver à cause de ma taille – nous devions juste nous préparer”, a-t-il déclaré. «Nous devions être mentalement préparés à jouer en tant qu’équipe universitaire, car jouer sous ces lumières est un sentiment complètement différent. Jouer à l’université en première année, ou même en deuxième année, est quelque chose de spécial.

Le porteur de ballon de deuxième année / secondeur Kelly Hicks était dans le même bateau, et il dit que son approche de sa deuxième saison est complètement différente après avoir vu du temps de jeu en tant que recrue.

“C’est un très gros boost de confiance, sachant que tu es ici depuis un an de plus et que tout le monde te connaît un peu plus. En fait, vous faites déjà partie de la famille », a-t-il déclaré. “Les seniors l’année dernière, ils m’ont vraiment aidé avec ça [adjustment], et leur départ est une vraie grande différence. Mais les seniors cette année, je pense qu’ils vont faire du très bon travail en aidant les étudiants de première année à venir aussi.

Gale a également souligné que son expérience passée faisait toute la différence lorsqu’il s’agissait de jouer vite et de comprendre les nuances du jeu.

“Cette année, je sais ce que je fais et je me sens beaucoup plus confiant”, a-t-il déclaré. « C’est beaucoup moins trop réfléchir à ce que nous faisons avec nos pas et toute notre technique. C’est très différent, et nous pouvons commencer à nous lâcher un peu plus, commencer à être un peu plus à l’aise. C’est beaucoup mieux de se sentir une fois que vous savez ce que vous faites là-bas.

“Tous nos jeunes gars sur la ligne, et tous nos jeunes gars à des postes de compétences, nous allons avoir l’air plutôt bien cette saison après avoir beaucoup joué en première année.”

Jonathon Hicks a vu beaucoup de croissance de la part des joueurs de la classe de son frère, et a déclaré que presque chacun des étudiants de deuxième année sur lesquels on comptera cet automne a fait preuve de maturation et de capacité éclair pendant les camps d’été et les entraînements de pré-saison.

“Hunter a fait un pas en avant, et il essaie juste de le faire descendre, car ce n’est que sa deuxième année de football et il a tout de suite été jeté à l’université. Même chose avec Hosler, juste travailler dur et apprendre », a déclaré Jonathon Hicks. “Kelly a toujours joué avec moi, donc il sait en quelque sorte ce que c’est. Et [quarterback] Eston [Canales] s’est beaucoup amélioré, a tout compris et il lit très bien les jeux. Ils semblent beaucoup plus à l’aise pour commencer cette année.

Kelly Hicks a convenu avec son frère aîné qu’il y avait beaucoup de signes que les Rockets évoluaient dans la bonne direction et que les jeunes joueurs cherchaient comment faire le travail au niveau universitaire.

“Ça a été vraiment bien cette intersaison”, a-t-il déclaré. “Nous avons beaucoup plus de confiance en tant que groupe, et faire ce qu’il faut a certainement été une grande clé pour nous. J’ai l’impression que les entraîneurs ont vraiment bien fait avec le programme, et je pense que nous allons vraiment bien faire cette année.

Les gars qui ont été autour du programme beaucoup plus longtemps sont d’accord avec les évaluations des jeunes sur la sensation différente autour du programme cet été.

Et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les joueurs ont parlé toute l’intersaison de changer la culture du football de Rock Falls.

“J’ai vu beaucoup plus de travail d’équipe et beaucoup plus de chiffres augmentent maintenant pour jouer. Ce ne sont que de petites choses qui changent le programme chaque année », a déclaré le joueur de ligne senior James Schmitt. “La sensation est bien meilleure que ce qu’elle était.”