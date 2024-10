Rochester s’approche d’un record de chaleur lors de la vague de chaleur de la fin de l’automne

20 octobre — ROCHESTER — Les températures à Rochester ont flirté avec un niveau record dimanche alors qu’une vague de chaleur automnale a amené un temps de 80 degrés dans le sud-est du Minnesota.

La température à l’aéroport international de Rochester a atteint 81 degrés le dimanche 20 octobre 2024, soit un degré de moins que le record quotidien de 82 établi en 1953.

Une chaleur presque record persistera également jusqu’à lundi, a déclaré Alex Ferguson, météorologue au National Weather Service à La Crosse.

Le temps chaud a surpris Jasmine Ware et sa famille alors qu’ils rentraient chez eux après avoir regardé le match des Vikings. Elle fit un détour par Goose Egg Park. Son mari Demetri Ware l’a suivi et la famille a eu un après-midi impromptu de matchs de pickleball. Leurs raquettes de pickleball et de tennis restent dans la voiture toute l’année, ont-ils déclaré.

« Ils restent dans le coffre », dit Demetri. « Nous avons même une pagaie supplémentaire au cas où quelqu’un d’autre voudrait jouer. »

Demetri a déclaré qu’il était surpris de voir à quel point lui et les enfants appréciaient ce sport et qu’ils auraient l’occasion de transpirer en T-shirt en jouant fin octobre.

« Il est censé faire froid, n’est-ce pas », a demandé à Jasmine Demetri, récemment transplanté au Minnesota.

Jasmine, une résidente de longue date du Minnesota, a déclaré qu’elle appréciait le temps chaud de fin de saison, mais a averti Demetri que cela pourrait signifier une plus longue période de températures froides cet hiver.

« C’est mon expérience », a-t-elle déclaré. « Il pourrait faire froid pendant longtemps. »

Au parc du révérend Martin Luther King, Jr., un groupe d’amis a joué à un match de basket-ball sous les feuilles d’automne.

« C’est incroyable », a déclaré Tyrone Jon. « J’adore ça ici. »

Bien que le maximum de 81 dimanche n’ait pas égalé ni établi de nouveau record, ce n’est que la deuxième fois que la température atteint ou dépasse 80 degrés ; l’autre fois, c’est lorsque le record a été établi en 1953, comme le montrent les archives.

« Les températures très chaudes vont persister ici pendant encore une journée », a déclaré Ferguson.

Lundi, les températures atteindront à nouveau les années 80. Le record du 21 octobre à Rochester est de 85. Les températures devraient atteindre 82 lundi, ce qui signifie que le maximum sera probablement encore une fois en deçà du record.

Les températures élevées, presque record, surviennent une semaine après que la région ait connu des températures glaciales généralisées.

« C’est la période de l’année où la variabilité est grande », a déclaré Ferguson.

La température la plus basse pour le 20 octobre est de 33, fixée en 1930, a-t-il ajouté.

« Cela vous montre vraiment le large éventail que nous pouvons découvrir à cette période de l’année. »

Parallèlement à une chaleur proche des records, le temps sec devrait rester en place. Rochester a de faibles chances de pluie la semaine prochaine, les chances de pluie atteignant environ 15 % mardi soir et encore jeudi. Cependant, aucune probabilité de précipitations significatives n’est prévue dans les prévisions à court terme, a déclaré Ferguson. Plus de 70 % du Minnesota est en proie à une sécheresse modérée ou plus sèche.