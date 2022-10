Rochester paiera 12 millions de dollars à la famille de Daniel Prude pour la mort

Voici le cycle récurrent : un policier tue à tort un Noir, un policier ne fait face à aucune accusation criminelle, les contribuables paient des millions de dollars au nom de la ville pour régler le procès imminent. Lavez, rincez, répétez.

Daniel Prude a été tué par des policiers de Rochester en mars 2020. Dans la foulée, le chef de la police LaRon Singletary a menti au maire Lovely Warren à propos de la mort en disant que Prude était décédée d’une overdose. Aujourd’hui, selon NY Times, la ville versera 12 millions de dollars à la famille de Prude. Lavez, rincez, répétez.

Maintenant, le maire Malik D. Evans dit que le règlement vise à empêcher plus de colère qui fait “un lourd tribut à notre communauté”. Dans les conditions du règlement, la ville n’est pas responsable de la mort de Prude. Lavez, rincez, répétez.

Prude était dans un état erratique, nu et non armé lorsque la police a répondu à un appel à l’extérieur de la maison de son frère. Il avait une cagoule sur la tête et son visage était enfoncé dans le béton pendant 2 minutes. Après avoir perdu connaissance, les agents ont tenté de le réanimer, mais il mourra plus tard à l’hôpital. D’une certaine manière, rien de tout cela n’est la faute de la ville.

Laver rinser. Répéter.

Malgré son indignation feinte, la maire de l’époque, Warren, a démissionné, tout comme le chef de la police, Singletary. La ville a ensuite commandé une enquête indépendante et l’auteur du rapport a déclaré ceci :

“Les responsables du gouvernement de la ville ont-ils supprimé les informations sur l’arrestation et la mort de Daniel Prude entre le 23 mars 2020, lorsque l’arrestation a eu lieu, et le 2 septembre 2020, lorsque la famille Prude a publié publiquement des images de caméra portées sur le corps de l’incident ?” les auteurs du rapport ont écrit. “La réponse directe est oui.”

Quand le lavage, le rinçage, la répétition se termineront-ils ? Quand est-ce que tous les flics commenceront à aller en prison pour le sang sur leurs mains ? Quand les services de police cesseront-ils d’essayer de sauver ces cochons des conséquences de leurs actes ? Probablement jamais.