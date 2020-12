ROCHESTER, NY – À l’intérieur d’une installation de production tentaculaire et indescriptible dans l’ouest de cette ville, des dizaines d’employés consacrent de longues journées et week-ends à mettre fin à la pandémie.

Leur travail est essentiel.

Le développement de vaccins contre le COVID-19 a été une tâche herculéenne. Mettre ces millions de flacons entre les mains des hôpitaux et des pharmacies en toute sécurité et dans les maisons de soins infirmiers en est une autre.

Et c’est là qu’interviennent AeroSafe Global et ses partenaires de la région de Rochester, New York.

La société développe, teste et produit des dizaines de milliers de conteneurs d’expédition ultra-froids conçus sur mesure pour distribuer le vaccin COVID. Chacun est dimensionné pour contenir des quantités spécifiques de vaccin, et chaque conteneur peut être surveillé et suivi en temps réel à travers les États-Unis et ailleurs.

« Ce n’est pas nouveau », a déclaré Jay McHarg, PDG d’AeroSafe, à propos de l’opération. « Ce qui est nouveau, c’est l’urgence. »

L’entreprise et ses 200 employés de Rochester fabriquent également de plus petites unités de sacs à bandoulière – entièrement fabriquées avec des composants d’origine locale. Ce sont ces conteneurs qui ont permis aux pharmaciens de Walgreens et de CVS de transporter le vaccin sur le «dernier kilomètre» critique, pour commencer les vaccinations dans les maisons de retraite à travers les États-Unis.

«C’est un effort mondial qui se passe ici. Et les gens de Rochester bénéficient du travail que font les gens – à Rochester», a déclaré McHarg.

« Nous ne touchons jamais au vaccin », a déclaré McHarg.

Au contraire, ils produisent et préparent les conteneurs.

Solutions personnalisées

L’univers des entreprises capables de (et donc de travailler sur) le transport sous la chaîne du froid étroitement contrôlé nécessaire pour les vaccins est « très, très petit », a-t-il dit. AeroSafe est le seul entrepreneur qui fabrique les unités pour Walgreens et CVS, par exemple.

Les autres partenaires locaux incluent IEC Electronics, Fieldtex, CY Plastics et les vendredis occasionnels. Irish Propane est également dans le mélange, fournissant des pastilles de glace sèche nécessaires pour maintenir le vaccin Pfizer à -70 degrés Celsius. La société expédie de la glace sèche directement aux pharmacies où ses conteneurs servent également de glacières à court terme.

AeroSafe a été fondée il y a 15 ans sous le nom d’American Airgel, fabriquant des boîtes d’isolation et d’expédition. La société a basculé il y a sept ans vers une opération d’emballage et de services à service complet, sous la chaîne du froid, allant même jusqu’à récupérer et réutiliser ses conteneurs.

La société possède cinq sites satellites dans le monde, y compris des sites à Louisville, Kentucky, et Reno, Nevada. Ajoutez des sites partenaires et le nombre de sites de production passe à 15. Sa liste de clients / partenaires comprend Pfizer, Merck, Gilead et la NASA.

« Tout ce que nous faisons est personnalisé », a déclaré McHarg. « Les clients nous disent ce dont ils ont besoin et nous élaborons une solution. »

Les travaux sur les porte-vaccins ont commencé il y a six mois.

Ce ne sont pas des trucs banals. Les « refroidisseurs » sont assemblés à partir de plaques de carbone spécialement fabriquées qui, bien qu’à peine un pouce d’épaisseur, nécessiteraient une particule de chaleur pour parcourir la longueur d’un terrain de football pour se rendre de l’autre côté. Ceux-ci sont ensuite scellés sous vide dans du papier d’aluminium et assemblés dans des boîtes dimensionnées pour s’adapter à un nombre spécifique de flacons de vaccin. Chaque conteneur est également équipé d’une électronique qui surveille la température, les vibrations, l’intrusion lumineuse et l’emplacement, transmettant ces données en temps réel.

Tout cela est essentiel pour que les sociétés pharmaceutiques assurent le contrôle des produits à la Food and Drug Administration.

Les sociétés pharmaceutiques ajoutent le vaccin et envoient les envois.

Et lorsque ces envois arrivent, le destinataire recevra un appel d’AeroSafe lui demandant de fermer et de placer la boîte à l’extérieur, une fois qu’elle aura été vidée. L’une des compagnies de transport (UPS, DHL, etc.) est ensuite envoyée pour la récupérer.

Une fois de retour dans une installation AeroSafe, les unités sont en panne, évaluées pour tout dommage et réassemblées pour la prochaine expédition – réduisant considérablement l’empreinte carbone de l’entreprise et de ses partenaires et les déchets d’enfouissement.

« Nous sommes essentiellement à court d’énergie », a déclaré McHarg à propos de ce qui a été une course épuisante avec le personnel du front-office également intervenant sur les lignes. « Tout le monde passe 12 heures par jour. Et le week-end, nous sommes ici. »

«C’est à la maison»

Une histoire similaire est racontée par CY Plastics, qui produit les packs de liquide de refroidissement AeroSafe puis se remplit de produits chimiques spéciaux qui gèlent ou décongèlent à des températures définies.

Ces packs sont insérés dans les boîtes du sac à bandoulière pour conserver le vaccin Pfizer, une fois décongelé à partir de -70, aux 5 degrés requis, ou le vaccin Moderna aux -20 degrés nécessaires, jusqu’à ce qu’il soit prêt à l’emploi.

«Il y a beaucoup de fierté à pouvoir dire que nous fabriquons des produits utilisés dans la distribution de vaccins (COVID)», a déclaré le président de CY Plastics Andy Molodetz.

L’entreprise emploie 65 personnes, travaillant généralement trois équipes, cinq jours par semaine. Dernièrement, ils ont fonctionné sept jours par semaine, a-t-il déclaré.

AeroSafe est la raison de l’un des jours supplémentaires, mais n’occupe que quelques machines de production, a-t-il déclaré, notant d’autres augmentations de la demande d’un client d’Utica, à New York, dont les pulvérisateurs à gazon ont été réutilisés pour la désinfection COVID, et Crosman Corporation , qui a connu une demande accrue pour ses pistolets BB pendant la pandémie, a-t-il déclaré.

Alors que de nombreuses entreprises ont ralenti, ont fermé leurs portes ou se sont éloignées: « Nous sommes ici tout le temps », a déclaré Molodetz.

La semaine dernière, McHarg a reçu un texto d’un voisin. Elle travaille comme pharmacienne dans un CVS local. Le message avait une photo du sac à bandoulière noir, qui était arrivé dans son magasin brodé avec CVSpharmacy et, en dessous, «Protected by AeroSafe Global».

« Obtenir cette image était super cool », dit-il. « C’est à la maison. »

Contactez le journaliste Brian Sharp à bdsharp@gannett.com ou au 585-258-2275. Suivez-le sur Twitter @sharproc. Cette couverture n’est possible qu’avec le soutien de nos lecteurs.