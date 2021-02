ROCHESTER, NY – La police de l’État de New York a publié dimanche deux vidéos de bodycam montrant des policiers en train de retenir une fillette de 9 ans affolée qui a été menottée puis aspergée d’un « irritant » chimique lorsqu’elle a désobéi aux ordres.

La publication de la séquence vidéo par le département de police de Rochester est intervenue après que le maire Lovely Warren ait exprimé avec émotion son inquiétude pour «l’enfant qui a été blessée lors de cet incident survenu vendredi».

« J’ai un enfant de 10 ans, donc c’est un enfant, c’est un bébé », a déclaré Warren. « Cette vidéo, en tant que mère, n’est pas quelque chose que vous voulez voir. »

Dans les vidéos, la jeune fille peut être entendue à plusieurs reprises et crier frénétiquement pour son père alors que les agents tentent de la retenir après avoir répondu à un appel pour «problèmes de famille» vendredi après-midi. Au total, neuf agents et superviseurs de la SPR ont fini par répondre à l’appel, a indiqué la police.

Lors d’une conférence de presse dimanche, le chef adjoint de la police, Andre Anderson, a décrit la jeune fille comme suicidaire.

«Elle a indiqué qu’elle voulait se suicider et qu’elle voulait tuer sa mère», a-t-il dit.

Dans l’une des vidéos, un officier peut être entendu demander à la fille: «Que se passe-t-il? Comment puis-je aider? »

Lorsque les agents ont ensuite tenté de mettre la jeune fille à l’arrière d’une voiture de patrouille, elle s’est éloignée et leur a donné des coups de pied.

Dans un communiqué samedi, la police a déclaré que les actions de la jeune fille «obligeaient» un agent à la mettre au sol, ajoutant que «pour la sécurité de la mineure et à la demande du parent gardien sur les lieux», l’enfant avait été menottée et placée dans le dos. d’une voiture de police alors qu’ils attendaient une ambulance.

Un policier a été «obligé» de vaporiser un «irritant» sur le visage de la jeune fille menottée lorsqu’elle a désobéi aux ordres de mettre ses pieds dans la voiture, a déclaré la police samedi.

Le chef de la police Cynthia Herriott-Sullivan a décrit dimanche l’irritant comme un spray au poivre.

Cette partie de l’interaction se déroule vers la fin de la deuxième vidéo. Alors que la fille continue de se débattre et de pleurer, on peut entendre un policier dire: «Il suffit de la vaporiser à ce stade» et ferme la portière de la voiture.

L’enfant a été emmenée à l’hôpital général de Rochester en vertu de la loi sur l’hygiène mentale de l’État et «a reçu les services et les soins dont elle avait besoin», a déclaré la police.

Après avoir été soignée, elle a été relâchée dans sa famille.

« Je suis très préoccupé par la façon dont cette jeune fille a été traitée par notre service de police », a déclaré Warren lors de la conférence de presse de dimanche. « Il ressort clairement de la vidéo que nous devons faire plus pour soutenir nos enfants et nos familles. »

Herriott-Sullivan a déclaré: «Je ne vais pas rester ici et vous dire que pour un enfant de 9 ans, il est acceptable de se faire asperger de poivre. Ce n’est pas. Je ne vois pas cela comme ce que nous sommes en tant que ministère, et nous allons faire le travail que nous devons faire pour nous assurer que ce genre de choses n’arrive pas.

Inv. Mike Mazzeo, président du Rochester Police Locust Club, le syndicat représentant les officiers en uniforme, a demandé de la patience dans cet incident. Il ne voulait pas de jugement précipité avant que toutes les informations nécessaires ne soient rendues publiques. Il ne sert à rien de blâmer un officier, a-t-il ajouté.

Au lieu de cela, il a dit que l’officier, qui n’a pas été identifié, a pris la décision de maîtriser l’enfant désemparé et a agi d’une manière qui ne l’a pas blessée physiquement.

« Je ne dis pas qu’il n’y a pas de meilleures façons de faire les choses », a déclaré Mazzeo lors d’une conférence de presse dimanche soir. « Mais soyons réalistes sur ce à quoi nous sommes confrontés. … Ce n’est pas la télévision, ce n’est pas Hollywood. Nous n’avons pas une (situation) simple, où nous pouvons mettre les mains dessus et avoir quelqu’un instantanément menotté et se conformer . Ce n’est pas une situation simple. «

La ville a récemment lancé une équipe Personne en crise, qui est sous son Bureau des services d’intervention en cas de crise repensé. Il a été créé à la fin de l’année dernière et a enlevé certaines responsabilités à la SPR. Il est devenu opérationnel la semaine dernière mais n’a pas été convoqué pour l’appel de vendredi, a déclaré Warren.

La ville a commencé à réévaluer sa réponse aux appels liés à la santé mentale après la mort de Daniel Prude en mars 2020. Elle est devenue publique cinq mois plus tard et a déclenché des manifestations massives, où des appels ont été lancés à la SPR pour qu’elle change sa façon de répondre aux appels impliquant des troubles de santé mentale. .

