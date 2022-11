Rochelle utilise le jeu au sol pour éliminer Johnsburg des séries éliminatoires de classe 4A – Shaw Local

JOHNSBURG – C’est peut-être facile à prévoir, mais il est incroyablement difficile d’arrêter Rochelle.

Demandez à Johnsburg.

Les Skyhawks ont eu deux occasions contre les Hubs cette saison et ont lutté de différentes manières, la seconde étant une défaite de 34-22 au deuxième tour de classe 4A vendredi soir.

Contrairement à la première rencontre – un batteur des Hubs 60-34 lors de la semaine 3 – Johnsburg, 15e tête de série, s’est protégé contre le gros jeu et a réussi à s’accrocher à une possession pendant la majeure partie du match. Mais cette fois, c’est le barrage de petites courses de 4 ou 5 verges au troisième essai qui a marqué la fin d’une saison 6-5.

Quoi qu’il en soit, l’entraîneur de Johnsburg, Sam Lesniak, ne pouvait pas être plus fier des efforts déployés par ses enfants dans leur tentative d’atteindre les quarts de finale après avoir commencé 1-3.

« Ils ont joué avec cœur ce soir », a déclaré Lesniak. «Ils se sont battus jusqu’au dernier claquement de doigts, et vous pouviez le voir dans leurs yeux. Il y avait une mentalité dans le match. Ils voulaient s’assurer qu’ils faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour se donner une chance.

“C’était un match physique là-bas.”

Rochelle (9-2) n’a pas pu être arrêtée cette nuit-là, contrôlant l’horloge et regardant les Skyhawks saigner lentement. Les Hubs ont totalisé 342 verges d’attaque au total, toutes au sol, et ont été un impressionnant 10 en 11 au troisième essai sans jamais lancer.

Eric Metzger a mené cette attaque avec 158 verges au sol tandis que Garrett Gensler avait 95 verges et deux scores.

« C’est juste le marché. Si nous sommes capables d’exécuter et de nettoyer les choses et de rester dans les temps ou en avance sur le calendrier, alors c’est une attaque difficile à arrêter », a déclaré l’entraîneur de Rochelle, Kyle Kissack. «Nous pouvons nous asseoir sur le ballon et, comme au premier quart-temps, manger huit minutes. Mais cela ne se produit que si vous restez en avance sur le calendrier.

Malgré cette attaque, les Skyhawks ont réussi à rester proches en égalant Rochelle en première mi-temps. AJ Bravieri a lancé deux passes de touché dans la demie, dont la deuxième était une passe de 20 verges à Braden Olson et a donné à Johnsburg une avance de 16-14 avec 3:51 à jouer dans la demie.

Rochelle a répondu juste avant la mi-temps avec un gros jeu de 35 verges de Metzger et a ajouté une course de 12 verges de Gensler au troisième quart après un chiffre d’affaires critique pour porter le score à 28-16. Pourtant, Johnsburg a fait une dernière poussée au début du quatrième alors qu’un touché de 4 verges par Jake Metze a ramené les Skyhawks à 28-22 avec 6:52 à jouer.

Cependant, le coup de pied en jeu qui a suivi a échoué et Rochelle a marqué huit jeux plus tard pour tout sauf verrouiller le concours.

« Nous avons perdu aujourd’hui, mais je suis tellement fier de cette équipe », a déclaré le joueur de ligne offensive senior et capitaine Jacob Welch. « Nous avons bien mieux joué que la semaine 3 contre eux la dernière fois. Nous étions plus physiques. On s’en souciait plus. Nous avons joué nos queues. Il n’y a pas de quoi m’énerver. »