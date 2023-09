Rochelle totalise près de 500 verges offensives contre Marengo – Shaw Local

ROCHELLE — L’entraîneur de Marengo, Paul Forsythe, a déclaré que les Indiens avaient plusieurs joueurs blessés en tenue de ville lors de leur match Kishwaukee River/Interstate 8 Blue Division contre Rochelle vendredi.

Ces blessures se sont avérées être un facteur majeur pour les Indiens, qui ont concédé près de 500 verges au total lors d’une défaite déséquilibrée de 47-0 contre les Hubs.

« Nous devons mettre certains gars en bonne santé et nous avons beaucoup de jeunes joueurs », a déclaré Forsythe. «Ces gars doivent s’habituer à la vitesse d’un match universitaire et faire cela contre une équipe comme Rochelle ou certaines des équipes que nous avons à venir est un défi. Mais nos enfants sont résilients et je pense qu’ils s’en remettront.

« Nous savons que nous pouvons jouer une meilleure défense et que nous pouvons faire circuler le ballon beaucoup plus efficacement. Nous n’avons vraiment vu ni l’une ni l’autre de ces choses ce soir.

Rochelle (4-2, 3-0 KRC/I-8 Blue) n’a eu besoin que de trois jeux pour trouver la zone des buts, marquant après que l’arrière Grant Gensler ait effectué un tirage au sort à l’extérieur pour un touché de 44 verges.

Marengo (3-3, 2-2 I-8/KRC Blue) a bien déplacé le ballon lors de son premier entraînement, le quart-arrière David Lopez complétant une passe de 12 verges à Grant Aubry avant de trouver Ryan Grismer pour un gain de 17 verges. Les Indiens sont entrés dans la zone rouge, mais une passe incomplète sur un quatrième et six essais a bloqué l’entraînement.

Les Hubs ont profité de leur position défensive, avec Gensler explosant pour une course de 72 verges qui a permis un touché de 2 verges pour une avance de 14-0 au milieu du premier quart.

Rochelle a marqué à nouveau après que le quart-arrière Carson Lewis ait lancé une passe de 27 verges au receveur large Tommy Tourdot, qui a préparé le touché de 5 verges de Gensler. Gensler a terminé avec 152 verges au sol.

« Nous devons nous engager à nous améliorer en tant que programme », a déclaré Forsythe. « Nous devons faire les bonnes choses tout le temps et nous devons nous améliorer. Nous étions dominés ce soir et nous savions que nous boitions avant ce match. J’ai dit à nos enfants après le match que nous devions continuer à gratter.

Marengo a été contraint de dégager lors de ses deuxième et troisième entraînements après une série d’ouverture prometteuse. Les Hubs ont profité d’une position de qualité sur le terrain au milieu du deuxième quart, où un retour de botté de dégagement de 28 verges de Gensler a conduit à un touché de 11 verges de l’arrière Elijah Harley. Les Indiens ont failli trouver leur réponse en fin de première mi-temps, déplaçant le ballon profondément dans le territoire rochelais, mais une séquence de trois passes incomplètes a contrecarré l’élan de l’équipe.

Rochelle a pris une avance de 34-0 vers la fin de la première mi-temps, transformant une autre position défensive en points lorsque l’ailier de première année Dylan Manning a fait irruption sur le côté gauche pour un touché de 7 verges. L’offensive du Hub a terminé avec 495 verges au total, tandis que la défense a limité Marengo à seulement 151 verges au total dans le match. Malgré le contrôle du ballon pendant près de 27 minutes, les Indiens ont eu du mal à déplacer les chaînes, réalisant 4 sur 14 au troisième essai et 1 sur 6 au quatrième essai.

Le demi offensif Isaac Anthony a assumé la charge des Indiens, portant le ballon 22 fois pour 63 verges. Lopez a complété 10 des 23 passes pour 60 verges.

Aubry et Brayden Kentgen étaient les principaux plaqueurs de Marengo, chaque joueur en totalisant sept.