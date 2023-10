Rochelle Rao et Keith Sequeira ont la chance d’avoir une petite fille, le couple dit « nous sommes sur un petit nuage »

Rochelle Rao et Keith Sequeira ont accueilli leur premier enfant le 1er octobre et le couple a partagé la nouvelle dans une déclaration commune.

Les acteurs de télévision et le couple Rochelle Rao et Keith Sequeira sont ravis d’accueillir leur premier enfant, une petite fille. Le couple a eu la chance d’avoir une fille le dimanche 1er octobre, et le couple a partagé la nouvelle avec ses fans et ses abonnés le mardi 3 octobre.

Le couple a publié une déclaration commune sur leurs comptes Instagram et a écrit : « Louons Dieu pour la plus grande bénédiction qu’il puisse jamais nous accorder, notre petite fille, Baby Sequeira, née le 1er octobre 2023. Merci les gars pour tout votre amour éternel et soutien tout au long de ce voyage incroyable, nous vous aimons. Et merci @vasavi.todi pour cette édition la plus mignonne ! J’ai prié pour cet enfant et le Seigneur m’a accordé ce que je lui ai demandé. 1 Samuel 1:27.

En août, le couple a annoncé la grossesse après 5 ans de mariage. Elles ont partagé une adorable photo de leur séance de maternité sur laquelle on les voit porter des tenues roses.

Rochelle peut être vue affichant son baby bump sur la photo. Partageant la photo, le couple a écrit : « Deux petites mains, deux petits pieds, une petite fille ou un petit garçon que nous avons hâte de rencontrer ! Oui, vous l’avez bien deviné, nous attendons ! Merci Jésus pour ce cadeau incroyable et à vous tous pour votre amour et votre soutien sans fin. S’il vous plaît, continuez à bénir et à prier pour nous dans ce nouveau voyage ! Keith et Rochelle + Un.

Les fans et les célébrités ont félicité le couple, le comédien Sunil Grover a écrit : « Félicitations ». Archana Puran Singh a commenté: « Tellement heureux pour vous deux. » Bharti Singh a commenté : « Félicitations. » Kishwer a écrit : « Félicitations, les gars, Dekha, j’ai bien deviné. »