Rochelle Rao et Keith Sequeira, célèbres dans Bigg Boss 9, ont eu la chance d’avoir une petite fille ; un couple l’appelle la plus grande bénédiction

Grand patron 9 couple Rochelle Rao et Keith Séqueira avaient récemment parlé de leur grossesse. Le couple a annoncé l’heureuse nouvelle et a partagé de nombreuses photos de sa séance de maternité. Keith avait également organisé une grande cérémonie de baby shower pour sa femme. Rochelle et Keith ont réalisé des photos époustouflantes et élégantes pour leur séance de maternité. Aujourd’hui, le couple a annoncé la plus heureuse nouvelle de leur vie.

Oui, Keith et Rochelle ont eu la chance d’avoir une petite fille le 1er octobre. Le couple s’est rendu sur Instagram pour annoncer la nouvelle de la plus belle des manières. Ils ont partagé une courte vidéo en annonçant la nouvelle.

Rochelle et Keith annoncent l’arrivée de leur bébé

Avec la vidéo, ils ont écrit : « Louons Dieu pour la plus grande bénédiction qu’il puisse jamais nous accorder, notre petite fille, bébé Sequeira, née le 1er octobre 2023. Merci les gars pour tout votre amour et votre soutien éternels tout au long de cet incroyable voyage que nous avons »

Jetez un œil au joli post de Rochelle et Keith :

Amis et fans félicitent les nouveaux parents

Dès qu’ils ont partagé la nouvelle, leurs amis du secteur les ont félicités. Soni Razdan, Tanvi Thakker, Sugandha Mishra, Evelyn Sharma, Sana Makbul et d’autres ont commenté la publication. Beaucoup de leurs fans ont également commenté la publication et ont répandu leur amour sur la famille.