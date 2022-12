Rochelle Humes “quitte” les réseaux sociaux en remerciant les fans pour leur “amour et leur soutien”

La star de la télévision Rochelle Humes a quitté les réseaux sociaux et a remercié les fans pour leur “amour et leur soutien”.

L’homme de 33 ans s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager un joli message avec son mari Marvin Humes tout en posant devant un sapin de Noël.

Rochelle a écrit: «Je signe pour quelques semaines pour passer du temps de qualité avec mon petit gang.

“Je veux juste dire à quel point je suis reconnaissant pour votre amour et votre soutien cette année. Je ne pourrais pas faire ce que je fais sans vous tous et je suis TELLEMENT reconnaissant.

“Passez le meilleur Nouvel An, il est maintenant temps de manifester l’année que vous voulez. Rendez-vous en janvier pour un bon rattrapage.

Rochelle était magnifique sur la photo alors qu’elle portait une robe noire courte et des talons scintillants tout en se tenant à côté d’un Marvin très élégant qui portait une veste à motifs et un pantalon assorti.

Avant de signer, Rochelle a ajouté une autre photo de son adorable fils Blake et de son mari Marvin.

Rochelle étourdit sur la photo ensoleillée avec ses cheveux en arrière, tandis que son fils et son mari s’assortissent dans des tenues adorables et les deux mannequins rock.

Elle a écrit: “Avant de partir, cela pourrait être ma nouvelle photo préférée… pouvez-vous vous en sortir?

“Mes garçons… un lien incassable…”

Le poste de Rochelle vient après qu’elle se soit ouverte sur son lien étroit avec le père de Marvin.

Rochelle parlait du dernier épisode de Tolly T sur le podcast de Bumble My Love Is… aux côtés de son mari Marvin, qu’elle a épousé en 2012.

Rochelle et Marvin, 37 ans, ont tous deux des pères jamaïcains et on leur a demandé si cela “les avait aidés à créer des liens”.





La présentatrice Rochelle a répondu: «Je pense que pour moi, j’ai instantanément ressenti une réelle proximité avec le père de Marvin. Nous nous sommes réunis et son père est un père incroyable pour lui.

“Je me suis en quelque sorte instantanément lié à lui parce que c’était comme le père que je n’avais jamais eu si vous voyez ce que je veux dire.”

Rochelle a poursuivi: “Donc, nous nous lierions… il m’apprendrait à cuisiner et tout d’abord, c’était comme” vous devez savoir cuisiner “.

“Alors oui, nous nous sommes définitivement liés là-dessus et j’étais reconnaissant de prendre une autre famille aussi.”

