Rochelle Humes montre un immense jardin enneigé dans une maison de 3,3 millions de livres sterling

ROCHELLE Humes a montré son immense neige dans son manoir de 3,3 millions de livres sterling.

Le présentateur de télévision, 33 ans, et le mari star de JLS, Marvin, 37 ans, ont donné aux fans un aperçu de leur impressionnant espace extérieur.

Le couple a montré son impressionnant manoir de 3,3 millions de livres sterling[/caption]

Le couple – qui partage trois enfants Alaia, neuf ans, Valentina, cinq ans et Blake, deux ans – s’est amusé de façon festive dans le jardin, bien que Rochelle ait révélé son aversion pour la neige.

La star de This Morning a partagé une photo de leur pelouse recouverte d’une couverture de neige.

Il dispose de nombreux meubles de jardin, de plusieurs chaises longues et d’une petite aire de jeux pour les enfants.

Couverts d’une couche de neige, les arbres et les buissons entourent le chemin menant à la maison, où se trouve un grand balcon qui donne sur le jardin.

Rochelle a écrit à côté de l’image : “C’est joli mais je suis sûr que je suis la seule personne à Londres qui n’aime pas la neige.”

Cela vient après que Marvin ait parlé de sa séparation de choc avec sa femme Rochelle – l’appelant «la plus grosse erreur» qu’il ait jamais commise.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2005 mais a commencé à se fréquenter cinq ans plus tard.

Un an après le début de leur relation, Marvin a décidé de se calmer avec le chanteur de The Saturdays.

S’exprimant sur l’épisode le plus récent de Tolly T sur le podcast de Bumble My Love Is…, Marvin a déclaré: «Nous avons eu une petite séparation il y a environ un an. C’était ma faute.

“Vous savez quelle est la chose la plus étrange que j’aie eu froid aux pieds pour une raison quelconque et j’ai juste paniqué.

“J’ai annulé avec Roch et quand j’ai fait ça, j’ai su que c’était la plus grosse erreur que j’ai faite.”

Marvin a ensuite expliqué pourquoi il avait rompu avec Rochelle.

Il a déclaré: «J’étais dans une relation auparavant, mais ce que j’ai appris dans cette relation, c’est que cela a duré trop longtemps et que je n’avais pas les couilles pour l’annuler et j’étais assez jeune.

“Et ça a en quelque sorte eu l’effet inverse quand j’étais avec Roch, j’ai juste paniqué et je me suis dit:” Je veux annuler.

“Quand je l’ai fait, je savais que je faisais une erreur. A brisé le cœur de Rochelle.

Au cours du podcast, Rochelle a également rappelé ce que cela lui avait fait ressentir.

«Je me souviens d’être rentré du travail un jour et de la façon dont il m’a approché, j’ai pensé que quelqu’un était soit vraiment malade, soit que quelqu’un était décédé.

“Je me souviens, je venais juste de sortir de la douche, et il était comme, ‘J’ai besoin de te parler.’ J’étais prêt à le réconforter puis à le boxer.

“Il était comme, ‘Je ne pense plus que je veux ça’, mais je ne pensais toujours pas qu’il parlait de nous, comme si c’était vraiment la dernière chose dans mon cerveau”, se souvient-elle.

La star lui a donné ce qu’il voulait et ils ne se sont pas parlé pendant six semaines – bien que Marvin ait essayé de contacter Rochelle par e-mail.

“De toute évidence, elle ne m’a pas facilité la tâche, mais j’ai réussi à la reconquérir et c’est là que j’ai su que je serais avec elle pour le reste de ma vie”, a avoué Marvin.

Ils se sont mariés lors d’une cérémonie au palais de Blenheim dans l’Oxfordshire en 2012.

Rochelle et Marvin ont renouvelé leurs vœux de mariage lors d’une somptueuse cérémonie italienne en juillet de cette année.