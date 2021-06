Rochelle Humes interdit à sa fille Alaia, 8 ans, de TikTok – annulant son mari Marvin

ROCHELLE Humes a banni sa fille Alaia, 8 ans, de TikTok – annulant son mari Marvin Humes.

La chanteuse du samedi voulait éviter que sa fille ne se fasse troller par des intimidateurs en ligne, le Miroir rapports.

Rochelle a déclaré au podcast Sweat, Snot and Tears: « Alaia m’a demandé un compte Tik Tok, et elle a huit ans et je me dis » Non « .

« Elle le voulait seulement parce que sa cousine l’a et c’était comme ‘oh, tu sais qu’ils font ces danses’ et je me dis ‘tu peux faire les danses, mais tu n’as pas besoin d’un Tik Tok’. «

La star de JLS, Marvin, 36 ans, et Rochelle, 32 ans, ont également ensemble Valentina, quatre ans, et Blake, huit mois.

La mère de trois enfants a déclaré qu’elle était la «méchante flic» des deux parents.

Elle a déclaré: « Je suis définitivement plus dure avec les filles que lui.

« Ils doivent littéralement dire ‘Papa’ et lui jeter un coup d’œil et ils ont déjà ce qu’ils voulaient. »

La présentatrice de This Morning a déclaré au podcast qu’Alaia les jouait souvent les unes contre les autres pour essayer de faire ce qu’elle voulait.

Elle est cependant prudente avec les médias sociaux et veut que ses enfants aient leurs propres objectifs.

Elle a déclaré: « Je veux juste qu’ils vivent leur meilleure vie. Nous avons travaillé dur et vivons d’une manière agréable, mais je ne veux pas qu’ils pensent que c’est la vie. Ils ont encore besoin d’objectifs. »

Les vidéos Tik Tok durent 15 secondes, et l’engouement pour la danse Tik Tok est devenu un phénomène à cause du verrouillage.

Rochelle a sa propre page qui présente également des vidéos de sa danse avec ses enfants.

De nombreux parents se sont inquiétés des trolls sur les réseaux sociaux et des effets de la cyberintimidation sur les enfants.