Rochelle ferme Johnsburg – Shaw Local

ROCHELLE – Un début de saison difficile s’est poursuivi pour les Skyhawks de Johnsburg, sans victoire, qui ont été largement fermés en attaque lors de leur défaite 35-10 contre Rochelle vendredi.

Les Hubs (2-2) ont pris le contrôle immédiat du match Kishwaukee River / Interstate 8 Blue, Trey Taft récupérant un coup de pied en jeu avant de porter un coup de 30 mètres pour un touché sur le premier jeu de Rochelle après mêlée. Les Skyhawks (0-4) ont cherché à répondre lors de leur prochain entraînement, emmenant le ballon profondément dans le territoire de Rochelle, mais le demi de coin des Hubs Aidan Rodriguez a intercepté une passe du quart-arrière de Johnsburg Luke Conroy et a renvoyé le ballon à 69 mètres à l’intérieur de la zone rouge de Skyhawk.

“Rochelle était extrêmement physique à l’avant et je pensais qu’ils contrôlaient la ligne de mêlée”, a déclaré l’entraîneur de Johnsburg, Sam Lesniak. «Nous devons trouver comment être plus costaud sur la ligne de mêlée. Nous avons eu des opportunités en attaque, mais nous n’avons pas profité de ces opportunités. Je pense que nous avons fait de bons jeux, mais nous n’avons pas été en mesure de terminer les entraînements comme nous en avions besoin.

Le chiffre d’affaires de Skyhawk a conduit à une course de touché de 20 verges de Cody-Stover Cullum de Rochelle qui a mis les Hubs devant 14-0 à la fin du premier quart. Cade Piggott de Johnsburg a lancé les Skyhawks sur le tableau de bord au cours du deuxième quart, se connectant sur un panier de 21 verges pour marquer les premiers points de l’équipe. À la traîne 14-3, la défense de Johnsburg cherchait un arrêt, mais les Skyhawks ont concédé un entraînement de 15 jeux et 75 verges qui a fondu à près de huit minutes du chronomètre de jeu.

“Nous devons jouer plus bas en défense et nous devons mieux plaquer”, a déclaré Lesniak. « Nous devons sortir et mieux jouer. Je ne sais pas comment le dire autrement. Nous devons mieux jouer. »

Ayant besoin d’une étincelle, Johnsburg a tenté un coup de pied en jeu pour ouvrir le troisième quart, mais a récupéré le ballon juste en deçà du minimum de 10 verges pour placer l’attaque de Rochelle en première position sur le terrain. Les Hubs ont capitalisé sur leur terrain court, parcourant 49 verges en 13 jeux et concluant un autre parcours de plus de sept minutes avec une passe de touché de 2 verges de Josh Lloyd à Garrett Gensler.

Les Skyhawks ont profité du seul chiffre d’affaires de Rochelle de la nuit, récupérant un échappé au début du quatrième quart et finissant par marquer sur un touché de 3 verges par Conroy. Comme ils l’ont fait toute la soirée, cependant, les Hubs ont ralenti le chronomètre et ont marché sur le terrain, Lloyd frappant Gensler pour une passe de touché de 9 verges pour conclure un entraînement de 11 jeux et 52 verges. Conroy a totalisé 110 verges par la passe, tandis que Jake Metze a capté sept passes pour 48 verges dans la défaite.

Johnsburg cherchera sa première victoire lorsque les Skyhawks affronteront Plano sur la route vendredi prochain.