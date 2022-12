Roche Pharma India lance une application mobile pour les patients atteints de cancer

Roche Pharma India a lancé une application mobile destinée aux patients pour ceux qui participent à son programme de soutien au cancer.

Le programme phare d’assistance aux patients de la société, Blue Tree, s’adresse aux patients atteints de cancer, d’hémophilie et de maladies rares. Plus de 11 000 patients sont actuellement inscrits dans ce programme.

Une nouvelle application mobile compagnon appelée Blue Tree 2.0 améliore l’accès aux services de ce programme. Roche India a développé l’application en partenariat avec la société de technologie intelligente MOURI Tech.

DE QUOI S’AGIT-IL

Les patients actuellement inscrits au programme Blue Tree peuvent désormais demander une assistance médicamenteuse et réserver des consultations d’experts et des services d’aide au diagnostic tels que le profilage génomique via l’application mobile.

Disponible sur les appareils Android et iOS, tL’application Blue Tree fournit également des notifications sur les calendriers de perfusion à venir et d’autres rendez-vous, tels que des tests de diagnostic et des conseils.

Ses autres fonctionnalités incluent l’inscription au programme numérique, la réservation de la livraison de médicaments à domicile et l’accès à un soutien financier et à des informations précises et vérifiées sur les maladies.

À l’avenir, Roche India proposera des applications similaires pour les prestataires de soins de santé, les hôpitaux et les distributeurs.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Le lancement de la toute nouvelle application pour patients de Roche India améliore non seulement l’expérience des patients et des médecins avec le programme Blue Tree, mais élargit également l’échelle et la portée du programme, en particulier pour les personnes vivant dans des communautés éloignées. Il permet également aux patients de gérer leur parcours de programme via leurs téléphones portables.

Pour rendre l’expérience plus intégrée, Roche a fait appel à Tata 1MG pour gérer les services assurés par Blue Tree. Il s’est également associé à Vardhman et IMS pour les livraisons de médicaments du dernier kilomètre.

LA GRANDE TENDANCE

L’année dernière, au plus fort de la pandémie, Roche India a lancé le Application mobile REACH pour soutenir le bien-être émotionnel des professionnels de la santé. L’application donne accès à des séances de conseil et à du contenu d’auto-assistance, ainsi qu’à des outils d’auto-évaluation sur les défis liés au travail, les problèmes parentaux et relationnels, le bien-être et le développement personnel.