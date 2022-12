Rochdale 1 – 4 Harrogate T

Harrogate s’est donné un coup de pouce dans la lutte pour la survie de la Ligue de football avec une victoire complète 4-1 contre ses compatriotes Rochdale.

L’équipe locale a pris les devants à la huitième minute, le corner de Cameron John au premier poteau transformé en toit du filet par James Ball.

Les visiteurs ont égalisé à la 14e minute avec une frappe de qualité réelle des 35 yards de George Thomson.

Dale a terminé la première mi-temps en force. Abraham Odoh a forcé un bon arrêt de Pete Jameson, tandis qu’Ian Henderson a vu une tête frôler la barre transversale juste avant la pause.

Mais Harrogate s’est relâché après la pause.

Luke Armstrong leur a donné l’avantage à la 53e minute, recueillant calmement la livraison de Josh Coley depuis la gauche et passant à côté du gardien Richard O’Donnell.

Quatre minutes plus tard, Armstrong a marqué son deuxième but, poussant à bout portant après que Thomson et Jaheim Headley se soient combinés sur un coup franc bien travaillé.

Sam Folarin s’est emparé du quatrième des visiteurs après 70 minutes, bondissant pour marquer après que le défenseur de Dale Femi Seriki ait frappé le ballon contre le pied d’un poteau.