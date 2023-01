Rochdale 1 – 1 Newport

Rochdale, menacé de relégation, a été tenu en échec 1-1 à domicile contre Newport.

L’équipe locale a testé la défense des visiteurs dès le début, le gardien Joe Day empêchant Danny Lloyd et James Ball tandis que Liam Kelly tirait de peu.

Le stoppeur de Dale, Richard O’Donnell, a réussi un formidable arrêt pour bloquer la puissante tête d’Omar Bogle, mais c’est l’équipe locale qui a sorti l’impasse.

À la 34e minute, Kelly et Lloyd se sont combinés pour donner un coup de départ à Devante Rodney sur la gauche et il a coupé le champ intérieur avant de claquer un entraînement bas à l’écart de Day à 18 mètres.

En une minute, Rochdale aurait dû doubler son avance, Lloyd préparant Kelly avec juste Day à battre mais il s’élança à 10 mètres.

County a montré plus de détermination dans son match après la pause et a égalisé à la 46e minute, le coup franc d’Adam Lewis de la droite traversant un groupe de joueurs et droit dans le but d’O’Donnell.

Le remplaçant de Dale, Ian Henderson, avait le ballon dans le filet seulement pour que sa tête soit exclue pour hors-jeu tandis qu’O’Donnell a bien sauvé pour empêcher Cameron Norman au premier poteau.