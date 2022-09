Robyn s’effondre et Ian fait une découverte choquante dans un épisode de retour explosif

ÇA s’annonce comme une semaine explosive aux urgences car il y a un certain nombre de révélations choquantes à découvrir.

Le drame de BBC One revient après une semaine d’absence avec un retour explosif alors que Robyn fait face à un effondrement dramatique dans Casualty.

Bbc

La santé de Robyn prend une tournure dramatique[/caption]

Bbc

Iain fait une découverte surprenante[/caption]

Dans les scènes qui doivent être projetées samedi (1er octobre), la santé de Robyn s’est détériorée, mais c’est exactement ce qui l’a fait s’effondrer.

Les téléspectateurs ont vu Robyn se débattre ces dernières semaines alors qu’elle s’efforce d’équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Elle a été submergée par son travail, s’occupant de Charlotte et assistant à ses rendez-vous de FIV et elle fait face à une pression supplémentaire lorsque Marty et Adi font face à un obstacle dans leur parcours de maternité de substitution.

Malgré la pression croissante, Robyn est déterminée à rester concentrée sur son travail alors qu’elle se retrouve dans une situation plutôt inhabituelle alors que la patiente Chloé arrive à l’hôpital après avoir apparemment avalé sa bague de fiançailles !

En savoir plus sur les pertes kidnapper l’horreur Cinq spoilers explosifs de Casualty alors que le complot d’enlèvement malade démarre drame documentaire Les fans de Casualty disent la même chose alors que le visage familier revient et se rapproche de David

Alors que la santé de Robyn semble faiblir, Marty est pris de court quand Adi insiste sur le fait que leur enfant est génétiquement le sien, ce qui provoque des frictions entre le couple.

Robyn aide à soutenir Marty après la révélation et après avoir raté un rendez-vous prévu avec le couple lors de leur voyage de maternité de substitution, les tensions atteignent un point d’ébullition entre le couple après qu’Adi ait frappé Marty pour avoir mis en péril l’avenir de SON enfant.

Après un long quart de travail, Robyn se dirige vers sa voiture désespérée de rentrer chez elle pour voir le jeu de Charlotte, mais la pression devient trop forte et elle s’effondre dramatiquement dans le parking.

L’alarme est encore déclenchée lorsqu’elle finit par cracher du sang. Quel est le problème avec Robyn ?





Ailleurs, Iain fait une découverte choquante quand lui et Teddy sont appelés à un coup de couteau où Iain reconnaît le nom de la victime – Keith Hudson.

Iain se souvient de la fille alcoolique de Keith après avoir averti Faith de le renvoyer en raison des inquiétudes des dangers pour son fils DJ.

Sur les lieux, Iain découvre un DJ terrifié à côté de Keith qui a un couteau qui sort de son côté et Keith confirme les soupçons d’Iain que Liv doit être responsable.

Plus tard, malgré les tensions qui éclatent, des étincelles commencent également à voler entre Iain et Faith alors qu’il lui demande de sortir avec lui.

Bbc

Iain finit par trouver le courage de demander à Faith un rendez-vous[/caption]

Bbc

Robyn se débat dans son parcours de maternité de substitution avec Marty et Adi[/caption]

Bbc

Adi insiste sur le fait que l’enfant est génétiquement le sien[/caption]

Casualty est diffusé samedi sur BBC One.