Robyn nie avoir tenté d’attaquer le Dr Wendy – les fans crient à la faute

Il y avait du désordre dans l’épisode de dimanche de Les vraies femmes au foyer du Potomac et cela impliquait une prétendue altercation «presque» et des images apparemment accablantes.

Après s’être déjà affrontées lors d’un cours de danse, Robyn Dixon et Wendy Osefo se sont de nouveau rencontrées, cette fois lors du voyage dans les vignobles “Burn Session” d’Osefo.

Sa collègue femme au foyer, Candiace Dillard, a prédit qu’il y aurait un drame étant donné que la dernière aventure viticole du groupe s’est terminée par ce désormais tristement célèbre combat de Cabernet, et Candiace avait bien sûr raison.

Robyn Dixon nie avoir tenté d’attaquer Wendy Osefo lors de la session #RHOP Burn

Après avoir initialement déclaré qu’elle ne viendrait pas parce que c’était la “plus fausse invitation qu’elle ait jamais vue”…

Robyn Dixon a assisté à la sortie et une explosion s’en est suivie.

Pendant que les dames sirotaient du vin, Wendy Osefo les a exhortées à «assumer la responsabilité» de s’être potentiellement blessées en écrivant quelque chose et en le lisant à haute voix avant de le brûler.

Quand ce fut le tour de Robyn, cependant, elle écrivit simplement qu’elle et Wendy étaient comme « l’huile et l’eau » et ne se mélangeaient pas. Après quelques incitations, elle a évoqué leur récent affrontement lors d’un cours de danse qui a conduit Wendy à alléguer que Robyn “voulait la combattre” parce qu’elle devait être maîtrisée.

Robyn a nié avec véhémence l’allégation.

“S’il vous plaît, ne dites à personne que j’ai essayé de vous combattre parce que ce n’est pas qui je suis”, a déclaré Robyn en comparant cela à Wendy qui l’a traitée de voyou. “S’il vous plaît soyez prudent dans vos mots parce que c’est dangereux !” « C’est dangereux pour toi d’être retenue », rétorqua Wendy en se demandant si Robyn n’était pas trop ivre pour s’en souvenir. “Personne n’a dû me toucher, je ne suis pas un voyou, je ne mets pas la main sur les gens !” a déclaré Robyn avant d’appeler Charrisse Jackson Jordan pour la soutenir.

Avec Charrisse sur FaceTime, Robyn a demandé si elle «mettre un doigt sur elle” pour m’empêcher de toucher Wendy. Des images des producteurs de #RHOP ont ensuite roulé de Charrise utilisant les DEUX mains pour repousser Robyn, mais malgré cela, Charrisse a nié avoir retenu son amie.

“Non”, a répondu l’ami de l’émission.

Avec cela, Robyn a qualifié Wendy de “fausse” et “horrible” tout en disant qu’elle “ne donne rien à foutre”.

OUF !

Malgré le déni de Robyn et Charrisse, les téléspectateurs du #RHOP [and Wendy] convenu qu’il était certainement regardé comme Charrisse a utilisé dix doigts, pas un seul, pour garder Robyn sous contrôle. Ils avaient également des avis sur Robyn niant être un voyou.

Charrisse dit cependant que les images #RHOP racontent une histoire différente. Selon l’amie de Robyn, elle lui a juste donné un léger coup de coude.

Sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen, Wendy a dit que son plus gros reproche avec Robyn est qu ‘«elle fait tout son possible pour avoir un problème avec elle».

Il est clair que le diable travaille dur, mais le Les vraies femmes au foyer du Potomac l’équipe de production travaille plus fort.

Pensez-vous que Charrisse Jackson Jordan devait VRAIMENT empêcher Robyn Dixon d’attaquer Wendy Osefo ?