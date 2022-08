Robyn Lively sur des liens étroits avec sa sœur Blake Lively, comment Hollywood « essaie si fort » de pousser « l’enveloppe »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Robyn Lively sera toujours fière de sa petite sœur, l’actrice Blake Lively.

Malgré leur différence d’âge, le frère aîné a déclaré que leur relation n’avait fait que se renforcer au fil des ans. La star des années 80 est la fille de la gestionnaire de talents Elaine Lively et de son premier mari Ronald, tandis que le père de l’ancienne de “Gossip Girl” est le regretté acteur Ernie Lively.

“Il y a un écart d’âge important qui semble presque inexistant parce qu’elle est maintenant maman”, a déclaré Robyn, 50 ans, à Fox News Digital à propos de la femme de 34 ans. “Nous avons tellement de similitudes. Notre relation est à un niveau plus profond. Nous avions l’habitude de nous entraider avec nos projets et nos lignes, des choses comme ça. Maintenant, nous faisons le truc de maman ensemble.”

Les deux femmes partagent trois enfants avec leurs proches. Robyn est mariée à la star de “High School Musical” Bart Johnson depuis près de 23 ans. Quant à Blake, elle et l’acteur Ryan Reynolds ont dit “oui” en 2012.

“J’ai vraiment l’impression que ses enfants sont à moi, comme si je leur avais donné naissance, et vice versa”, a ri Robyn. “Nous sommes comme, ‘Vos enfants sont les miens aussi.’ Notre relation n’a fait que s’enrichir et s’épanouir.”

Johnson a déclaré à Fox News Digital qu’il était toujours impressionné de voir les femmes interagir les unes avec les autres.

“Je dirai de mon point de vue, ils sont comme la même personne”, a partagé l’homme de 51 ans. “Ils ont la même énergie et le même sens de l’humour. Ils sont aussi tellement connectés et s’aiment tellement. Ça a vraiment fait du chemin depuis que Robyn était sur ‘Savannah’ et que Blake viendrait traîner sur le plateau comme une petite fille. Maintenant, j’ai l’impression que cet écart d’âge s’est refermé… Nos enfants sont le centre de tout notre univers. [Robyn and Blake] partager l’amour et la passion de la maternité. Ce sont les meilleurs amis. C’est une amitié tellement charmante. C’est une belle chose.”

Lorsqu’il s’agit de donner des conseils parentaux, Robyn a insisté sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de noter que les deux femmes sont très en phase avec les enfants de l’autre.

“J’ai tellement appris d’elle, et elle a tellement appris de moi”, a déclaré Robyn. “Je n’entre jamais en disant:” Hé, tu devrais vraiment faire ça. Je pense que nous nous observons constamment et que nous apprenons les uns des autres. Je vois des choses qu’elle fait avec ses enfants et je me dis : “Oh, c’est tellement génial. C’est tellement merveilleux et spécial.” Ou je vais dire “J’adore la façon dont elle a géré ça” et ensuite mettre cela en œuvre dans ma vie avec mes enfants. Et elle fait la même chose. C’est comme si vous n’aviez pas besoin d’avoir ce genre de conversations parce que vous êtes tellement à l’aise régler [as sisters]. Et nous avons eu tellement d’expériences partagées ensemble.”

Ces jours-ci, Robyn et Johnson se sont occupés d’un nouveau projet. Le couple joue le rôle de mari et femme à l’écran dans “Strong Fathers, Strong Daughters”, qui est maintenant disponible en streaming sur Pure Flix. Ils incarnent les parents d’une jeune diplômée qui décide de partir en mission en Afrique avec son fiancé, qu’elle connaît depuis sept mois.

“Je pense qu’il est si important de souligner la valeur du rôle d’un père dans la vie de sa fille”, a expliqué Robyn. “Je pense que parfois les hommes ne reconnaissent pas à quel point ils ont une influence cruciale sur leurs filles. J’adore cette histoire et son message. Cela ne veut évidemment pas dire que le rôle d’une mère est moins précieux. Mais j’ai l’impression que les hommes ne reconnaissent pas à quel point ils sont précieux dans la vie de leur fille.”

Johnson a partagé qu’ils avaient “le meilleur moment” pour donner vie à l’histoire ensemble.

“Nous n’avions aucune idée de ce à quoi cela ressemblerait”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas si nous étions nerveux ou peut-être simplement curieux de savoir à quoi ressemblerait l’expérience. Mais nous avons vraiment adoré. Nous avons pu partager des scènes vraiment drôles. Nous avons pu partager des scènes émouvantes et significatives. Je me souviens quand le film C’était fini, on s’est juste regardés et on s’est dit : ‘On doit refaire ça.’… Il n’y a tout simplement pas d’ego avec nous.”

“Quand vous êtes acteur et que vous montez sur le plateau, vous rencontrez un étranger pour la première fois, puis vous devez fabriquer tous ces sentiments, émotions et histoire dont vous n’avez rien”, a déclaré Robyn. “Et avec nous, ça vient juste avec le territoire. C’est intégré. Donc c’était vraiment spécial. Quand on faisait une scène où on parlait de nos enfants, de nos soucis, de nos peurs, on pouvait se regarder et dire, ‘Cela me rappelle nos enfants.’ Nous avons pu puiser dans ces émotions. C’était presque comme de la triche en termes de facilité et de naturel.”

Robyn a partagé qu’en plus du scénario sincère du film, il était important pour elle de faire partie d’une programmation familiale.

“Je vois des émissions maintenant, et j’ai l’impression qu’Hollywood essaie tellement de repousser les limites et je ne pense tout simplement pas que ce soit nécessaire”, a-t-elle expliqué. “Je pense que nous sommes juste sursaturés avec des trucs comme ça. Donc, faire partie d’un projet où vous pouvez le partager avec toute la famille et offrir un bon message, c’est tellement important. Et je pense que les gens ont envie de ça. Je ‘ Je suis super fier de faire partie d’un film comme celui-ci. C’est mignon, c’est drôle, et je peux dire à n’importe qui de le regarder. J’en suis tellement confiant.

“On a l’impression que la priorité a été de repousser les limites et à quel point nous pouvons sombrer”, a-t-elle poursuivi. “C’est ce que tout le monde fait maintenant. Donc, cela semble assez unique en ce sens que nous pouvons simplement nous concentrer sur l’histoire et les relations entre les membres de la famille, qui ont beaucoup de drames et de conflits – des conflits relatables pour nous. C’est vraiment agréable de ne pas en avoir une sorte d’agenda autre que de raconter une belle histoire.”

Robyn et Johnson ont tous deux déclaré qu’ils avaient refusé de nombreux rôles au fil des ans parce que cela “ne se sentait pas bien” ou que cela ne correspondait pas à leurs valeurs. Avec le recul, ils n’ont aucun regret.

“De nombreuses fois, cela s’est produit”, a déclaré Robyn. “Nous n’y pensons pas à deux fois. Il y aura toujours un projet qui nous convient, qui nous convient. Et je ne pense pas qu’aucun de nous soit prêt à faire des compromis. En fin de compte, quand vous ‘ Lorsque vous faites un projet, vous devez imaginer qu’à un moment donné, vos enfants vont le regarder. Votre famille va le regarder. Qu’est-ce que je ressentirais à ce sujet ? Mais aussi, nous avons surtout travaillé dans la télévision en réseau où c’est généralement familial. Eh bien, plus maintenant.

“Vous savez, c’est toujours intéressant de jouer un personnage sombre ou quelqu’un de scrupuleux”, a déclaré Johnson. “Souvent, c’est à ce moment-là que le vrai plaisir d’agir entre en jeu. Ce n’est pas comme si nous disions non à tout. Nous aimons les rôles et les scènes stimulants. Mais certains vous font dire:” Je ne suis pas à l’aise de faire ça. ‘ Et généralement, c’est parce qu’ils n’essaient pas vraiment de raconter une belle histoire. Je pense que c’est ce avec quoi nous résonnons. S’il y a un personnage complexe et sombre, quelle est l’histoire ? Si c’est juste pour le plaisir, ce n’est pas vraiment intéressant. L’objectif devrait toujours être de raconter une belle histoire.”

Maintenant, la paire se concentre sur la prochaine meilleure chose à venir – leur anniversaire dans un mois. Johnson a révélé que leur idée d’une soirée de rendez-vous parfaite est simple : aller au cinéma et faire le plein de collations.

“Quel est le secret ? Eh bien, je suis sortie avec beaucoup de crapauds avant de rencontrer mon mari”, a ri Robyn. “Et avec lui, c’était une évidence. J’avais ma petite liste de choses que je voulais, et il cochait toutes les cases. Quand on se retrouve avec quelqu’un, il faut avoir des valeurs partagées, des objectifs partagés, des personnalités un peu partagées. . Nous avons tout cela à la pelle. Et je crois fermement au maintien de ce sentiment que vous avez eu pour la première fois lorsque vous avez commencé à sortir ensemble. Profitez simplement de la vie ensemble. Nous avons beaucoup de joie dans nos vies et je pense que cela vient de la gratitude et l’appréciation les uns des autres et de ce que nous avons.”