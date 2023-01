Robyn et Karen se disputent la prétendue blonde Boo de Juan

Les vraies femmes au foyer du Potomac a mis en évidence une explosion mexicaine désordonnée qui comportait des allégations sur les «yeux bleus» et une «blonde à Georgetown» au visage familier qui aurait vu le beau de quelqu’un.

Dimanche, les choses ont atteint leur paroxysme entre Robyn Dixon et Karen Huger après que Karen a allégué que le mariage de Robyn avec Juan Dixon était une farce, en partie parce que l’entraîneur de Coppin State a une “petite amie” avec qui il a été aperçu en ville.

Fraîchement sortie d’une querelle avec Charrisse Jackson-Jordan, la Grande Dame a jeté son dévolu sur Robyn pour “avoir attaqué sa réputation” et a suggéré que la femme au foyer fasse preuve de prudence étant donné qu’elle connaît plusieurs secrets à son sujet.

Selon Karen, Robyn est bien consciente que son partenaire Juan Dixon sort avec une mystérieuse blonde qu’il fait défiler dans Georgetown en se tenant la main.

“Elle vit dans le comté de Montgomery et ils sortent toujours ensemble à Georgetown”, a déclaré Karen à Ashley Darby tandis que les producteurs de #RHOP ont surnommé la scène “Grand & Dame Special Potomac Unit”.

Karen a également ajouté que la femme “belle, naturelle et mature” lui ressemblait (quelque chose que les producteurs de #RHOP ont répété avec un croquis), et a déclaré que Robyn “sait absolument” qui elle est.

Ashley a bien sûr immédiatement dit aux autres femmes au foyer ce qu’elle avait entendu et en a ensuite discuté avec Robyn qui a rapidement appelé Juan. L’entraîneur a dit à son ex-femme et fiancée actuelle d’ignorer Karen et a explosé de colère.

« Karen ne me connaît pas ! cria Juan. « Tu me connais, je ne sors pas ! Je ne suis nulle part en putain CC! Dites-leur d’éliminer ces taureaux *** ! Je vais jurer que l’un d’eux baise des femmes, Robyn ! »

Peu de temps après, Karen et Robyn se sont affrontées parce que Robyn a dit aux autres dames que la femme au foyer était une “fausse, bidon et bulls ***er”.

« Karen, j’ai toujours ressenti cela pour toi depuis que je t’ai rencontrée », a déclaré Robyn.

Karen a alors répondu et a accusé Robyn de l’avoir agressée.

“Je respecte une femme qui se lève et dit : ‘Je vais parler pour mon ami. Je vais défendre mon ami. Je suis cool avec ça », a déclaré Karen. «Si vous l’aviez coupé là-bas, nous serions bien. Mais tu es allé plus loin. Vous avez attaqué mon intégrité. Et c’est ce que tu ne vas pas faire.

Elle a continué,

« Je ne suis pas méchant. Je connais la merde depuis des années. Je suis resté à vos côtés. Mais tu m’attaques à chaque fois que tu en as l’occasion. Vous avez pris mes amis dans ce cercle et vous leur avez dit de faire attention et de faire attention et qu’elle [Karen] est faux s ***. Je ne suis pas faux, et ce qui est faux, c’est ce mariage !”

Karen n’avait pas fini cependant, elle a ensuite évoqué la “fille blonde de Georgetown” et plusieurs des dames ont convenu qu’elles avaient entendu parler de la rumeur. Karen a ensuite continué à pester contre le “faux” mariage de Robyn tandis que Robyn insistait pour qu’elle arrête de poser des questions sur ses noces.

Les choses ont cependant pris une tournure lorsque Robyn a allégué qu’elle avait des photos de Karen à Las Vegas avec un homme aux yeux bleus en tenue Washington Red Skins. Son accusation ravive les allégations précédentes de M. “Blue Eyes”.