Robyn et Juan Dixon du #RHOP se sont officiellement mariés

Malgré les allégations selon lesquelles leur union est « fausse », un couple #RHOP est officiellement mari et femme.

Robyn et Juan Dixon se sont mariés à nouveau. La nouvelle vient par PERSONNES qui rapporte Les vraies femmes au foyer du Potomac star, 43 ans, et l’ancien joueur de la NBA / Coppin State Coach, 44 ans – qui partagent les fils Corey, 14 ans, et Carter, 13 ans – se sont mariés pour la deuxième fois.

Le grand moment sera révélé dans le prochain épisode final de la septième saison de RHOP. Il semblerait que les téléspectateurs verront des images du grand jour des Dixon, “qui ont été enregistrées après la fin de l’émission et n’incluaient pas les collègues Potomac Housewives de Robyn”.

Non seulement cela, mais les téléspectateurs en apprendront davantage sur le mariage pendant Les vraies femmes au foyer du Potomac réunion.

Selon des initiés, Robyn en parlera davantage sur les noces intimes lors de la réunion spéciale, qui a été enregistrée jeudi dernier.

Robyn a également ouvert cette saison sur le fait de vouloir un mariage super intime qui n’inclurait qu’elle-même, Juan et leurs deux enfants. Elle a également dit qu’elle voulait se marier en juillet immédiatement après le mariage de son frère en Jamaïque. Cela ne s’est apparemment pas produit.

« Je ne sais même pas si je veux un mariage. Je ne sais pas si j’en ai besoin – comme un mariage traditionnel », a déclaré Robyn. « Je vais rester super simple…. Il n’y aura que nous quatre. Nous ne le disons à personne. C’est littéralement juste une cérémonie et c’est tout. Nous n’avons pas besoin de gâteau, pas de réception – rien.

Robyn et Jauan sont des amoureux du lycée qui se sont mariés pour la première fois en 2005 avant de divorcer en 2012, mais ont continué à vivre ensemble et à partager un lit. Juan a re-proposé à Robyn lors d’une soirée de clôture sur le thème des vacances pour la saison 5 de #RHOP.

En 2020, Robyn a déclaré à BOSSIP qu’elle était ravie d’avoir des noces “plus significatives” étant donné que leurs fils seront présents.

«Je suis, je suis vraiment excité. Nous étions si jeunes quand nous nous sommes mariés pour la première fois », a-t-elle déclaré en notant qu’ils avaient 26 ans lorsqu’ils se sont mariés pour la première fois. “Je pense que la deuxième fois sera tellement plus significative et ce sera cool, mes enfants seront là.”

Félicitations à Robyn et Juan pour leurs noces !