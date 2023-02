Robyn Dixon révèle que la réunion du RHOP pourrait apporter une « clarification » (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Les vraies femmes au foyer du Potomac La réunion de la saison 7 va apporter une “clarification” aux relations compliquées de la série, Robyn Dixon Raconté HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT lors d’un récent épisode de la Faites attention, Puh-Lease podcast. Le tournage de la réunion de la saison 7 a eu lieu en janvier et à la demande de HL comment ça s’est passé, elle l’a décrit comme “beaucoup”. Elle a poursuivi: «Il y a certainement des, vous savez, des jurons et des cris. Tout ce genre de choses. J’espère qu’il y a des éclaircissements. Il y a, vous savez, peut-être que certaines personnes s’excusent ou s’approprient. Et il y a aussi des relations que nous pensions bonnes et qui ne le sont plus.

La star de télé-réalité de 43 ans et propriétaire d’entreprise a donné HollywoodLa Vie le scoop quelques jours avant de lâcher une confession explosive sur sa relation avec son mari, Juan Dixon44. Dans le dernier épisode de son podcast, Raisonnablement ombragé, Robyn a révélé que Juan, l’entraîneur en chef de basket-ball de la Coppin State University, s’était «ennuyé» pendant la pandémie et avait envoyé un message séduisant à une autre femme. “Juan était un idiot et a communiqué avec cette femme sur Instagram parce que, vous savez, quoi qu’il en soit, il s’ennuie. Il a besoin d’attention. C’est la pandémie. Blah, bla, bla”, a-t-elle révélé. Elle a ensuite précisé que Juan et la femme mystérieuse “ne sortaient pas ensemble”.

Robyn a ensuite avoué que la femme avait essayé de prouver que Juan avait triché en lui montrant un reçu d’hôtel avec son nom dessus, mais Robyn a assuré aux auditeurs que tout cela était un malentendu. Elle a expliqué que son homme avait payé la chambre d’hôtel de la femme parce qu’elle avait perdu son portefeuille, mais qu’il n’était pas resté à l’hôtel sans nom et qu’il était parti dès qu’il avait donné sa carte à la réception. « La situation quand elle m’a été présentée a été gérée. [It] a été discuté… C’était quelque chose que nous devions résoudre, vous savez? elle a continué. “C’est peut-être pour ça que le mariage n’a pas eu lieu quand vous le vouliez.”

Juan et Bravolebrity sont fiancés depuis 2019, quand il a posé la question sur Les vraies femmes au foyer de Potomac Finale de la saison 5. Cependant, leur mariage a été retardé en raison de la pandémie, ou c’est ce que Robyn a dit à l’époque dans une interview avec Page 6. « La pandémie a définitivement déplacé notre attention vers la maison. J’étais très respectueux de la pandémie. Comme, je n’ai pratiquement pas quitté ma maison pendant, comme, ces trois premiers mois », a-t-elle déclaré au point de vente. “Et donc, la planification de mariage pour moi n’était tout simplement pas vraiment une option. Et puis une fois que nous avons commencé à construire la maison, toute ma concentration et mes ressources sont allées dans cette direction. Donc, malheureusement, nous n’avons pas encore de date.

Robyn et Juan se sont mariés à l’origine en 2005, mais ont divorcé en 2012 après l’avoir trompée. Cependant, ils ont continué à vivre dans la même maison et sont tombés amoureux. Robyn a dit HollywoodLa Vie que les fans devront regarder RHOP pour en savoir plus sur l’état de leur relation. La rumeur dit qu’ils sont déjà mariés, et les fans les verront marcher dans l’allée lors de la finale de la saison le 4 février.

