Robyn Dixon explique ne pas avoir discuté des allégations de tricherie de Juan

Juan Dixon n’est peut-être pas “ici en ce moment”, mais sa femme l’est et elle répond aux affirmations selon lesquelles elle aurait secrètement caché des informations sur leur relation.

Les dimanches Les vraies femmes au foyer du Potomac finale, les téléspectateurs ont eu leur premier regard sur Juan et Robyn Dixon se mariant pour la deuxième fois. Les deux se sont mariés lors d’une cérémonie intime à Edgemere, dans le Maryland, alors qu’ils souhaitaient auparavant se marier en Jamaïque.

«Alors… changement de plans. Nous sommes dans le Maryland », a déclaré Robyn lors de la finale du 5 février de #RHOP. “Nous avions toutes nos affaires [in Jamaica]: les costumes des garçons, les bagues, tout. Et nous nous sommes réveillés ce matin-là et nous nous sommes sentis un peu comme… ça ne va pas.

La femme au foyer qui a dit qu’elle ne voulait pas ressembler à une mariée traditionnelle portait finalement du blanc tandis que son mari portait un costume de couleur kaki et une épinglette cursive D pour leur nom de famille. Le couple a été rejoint par leurs deux fils pour le mariage ainsi que les parents de Robyn, Guy et Gladys.

Le casting de Potomac n’a pas été invité.

“Notre deuxième mariage, bien que de petite taille et de style minimaliste, était tout simplement parfait et magique”, a partagé Robyn avec BravoTV.com sur l’affaire indéniablement rêveuse. “La journée s’est concentrée sur notre voyage incroyable (et parfois difficile) et sur l’amour les uns pour les autres et pour notre famille.” Elle a ajouté: “Chaque petit détail était parfait et se sentait fidèle à nous-mêmes et à notre relation. Et bien sûr, c’était si spécial d’avoir mes parents – nos plus grands supporters – présents.

Après la diffusion des images du mariage sur Bravo, Robyn était sur la sellette sur Regardez ce qui se passe Live et on lui a demandé d’expliquer sa récente révélation à propos de Juan.

Robyn Dixon s’ouvre sur la “retenue” d’informations sur les allégations de tricherie de Juan Dixon

Dans l’épisode de dimanche de #WWHL, Andy Cohen a interrogé Robyn sur ses aveux selon lesquels une femme l’aurait contactée en affirmant qu’elle était « sortie » avec Juan pendant Covid.

Comme indiqué précédemment, Robyn a révélé sur son podcast “Reasonably Shady” qu’elle s’était préparée pour le moment à ce qu’une autre femme au foyer évoque la femme, mais a décidé de ne pas divulguer personnellement à la caméra ce qui s’était passé.

Robyn a été ouvertement interrogée par Andy non seulement sur la femme en question, mais en particulier sur la raison pour laquelle le nom de Juan figurait sur le reçu d’hôtel de la femme.

Selon la femme au foyer, bien qu’elle ne veuille pas accorder d’attention à la femme, son mari n’a payé que la chambre d’hôtel de la Canadienne lorsqu’elle a visité le Maryland parce qu’il “se sentait mal pour elle”.

“Elle avait dit à Juan qu’elle sortait avec un joueur des Ravens de Baltimore, alors elle lui a dit qu’elle s’envolait pour le Maryland et il a dit:” D’accord, peu importe. Mais quelque part en cours de route, elle arrive dans le Maryland, elle le contacte et elle lui dit qu’elle a perdu son portefeuille au casino et qu’elle ne peut pas payer sa chambre d’hôtel », a expliqué Robyn. « Alors il se sent mal pour elle. Apparemment, elle était vraiment stressée, vraiment bouleversée. Il se sent mal pour elle, il va à l’hôtel, pose sa carte au comptoir ou quoi que ce soit, et c’est tout. “Ce son froid comme BS à quelqu’un…” a rétorqué Cohen. “Cela m’a semblé BS quand j’ai découvert cela … mais je le crois”, a déclaré Robyn. “Nous en avons beaucoup parlé et je crois ce qu’il m’a dit.”

Malgré cette explication, Andy a repoussé et s’est demandé pourquoi il était juste pour elle de participer à des conversations sur l’infidélité dans la saison 7. [like with her allegations that Karen Huger was cheating with “Blue Eyes”], tout en ignorant complètement son propre scandale. Selon Robyn, qui a déclaré que tous les acteurs “avaient des squelettes”, c’était parce qu’elle et Juan avaient “géré” les choses avant le début de la saison.

“C’était tellement au fond de ma tête. Nous nous en sommes occupés, nous nous en sommes éloignés. Je ne sais pas pourquoi je dirais: “Hé les gars, choisissez-moi, parlons de mes problèmes”, a déclaré Robyn. “Ce n’était pas un problème à ce moment où nous tournions. … Ce n’était pas pertinent par rapport à l’endroit où nous étions à l’époque actuelle.

Andy a également demandé pourquoi Robyn “cachait la vérité” sur sa vie dans une émission de téléréalité avant de la vendre derrière un paywall. Comme indiqué précédemment, Robyn a révélé quelques détails sur les allégations de tricherie, mais a ensuite donné des détails exclusifs à ses abonnés Patreon payants.

“Je n’ai pas retenu”, a déclaré Robyn. « Il ne s’agit pas de dissimuler des informations. C’est parce que cette information a été donnée la semaine dernière ou la semaine précédente sur un blog et mon problème était que la femme racontait des mensonges et essayait de nous exposer. Elle racontait des mensonges et je sentais que je devais exposer les mensonges.

Elle a également précisé que la femme anonyme que Juan était en train de DM n’était PAS la “blonde de Georgetown” que la Grande Dame a élevée.

“Une blonde à Georgetown n’est pas la même chose qu’une femme de l’autre côté du Canada”, a déclaré Robyn. “Je n’avais jamais entendu ça de ma vie.”

Robyn a également nié qu’elle “exige la transparence” de ses camarades de casting tout en n’étant pas elle-même transparente.

“Je n’exige de personne la transparence concernant leur relation”, a déclaré Robyn, ce que les fans ont du mal à croire.

Robyn soutient que Juan n’a “agi que de manière inappropriée” et comme un “idiot qui avait besoin d’attention” en faisant des allers-retours avec la femme.

Que pensez-vous de Robyn Dixon clarifiant sa révélation de “tricherie” de Juan Dixon ?